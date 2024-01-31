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Політика

Новий закон про мобілізацію: коли голосування?

  • Кабмін подав до парламенту новий проєкт закону про мобілізацію. Ним пропонується чіткий термін служби. Можливість оновлювати дані військовозобов'язаних онлайн. І адміністративна відповідальність та фінансові обмеження за неявку в ТЦК. Виключено також право на відстрочку для чиновників та силовиків. Що ще пропонує уряд?
  • У парламенті зареєстрували два законопроєкти, які мали би остаточно врегулювати зберігання та використання репродуктивних клітин загиблих військових для народження дітей. Нині питання «відкладеного батьківства» – під загрозою. Бо через чинний закон вже з березня біоматеріал тих, хто загинув та зник безвісти, клініки мають утилізувати. Чому нинішній закон перешкоджає українським вдовам народжувати дітей від загиблих військових?
  • Від початку повномасштабної війни Польща надала Україні озброєння і техніки на суму майже 3,5 мільярди доларів. Таку цифру озвучив український прем’єр-міністр. Офіційна Варшава не оприлюднила жодних цифр. Йдеться про сотні танків, літаків, гелікоптери, системи ППО, зенітно-ракетні комплекси, БМП та БТРи. Країна була однією з перших країн, які постачали ЗСУ нові типи військової техніки. На яку допомогу Польщі цьогоріч Україна може розраховувати?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:

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