Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження строків дії воєнного стану в Україні та проведення загальної мобілізації.

Відповідні законопроєкти №10456 і №10457 зареєстровано в парламенті.

Зеленський пропонує з 14 лютого продовжити воєнний стан і відповідно мобілізацію на 90 діб.

Як зауважив народний депутат парламенту Ярослав Железняк (фракція «Голос»), це буде вже десяте голосування парламенту за воєнний стан з початку вторгнення.

Це відбувається на тлі розгляду Верховною Радою нового урядового законопроєкту щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Попередню версію документа повертали на доопрацювання.

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В Україні від 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада регулярно продовжує строки дії воєнного стану та мобілізації.

Зараз військовозобов’язані можуть отримати три основні види повісток:

для уточнення облікових даних – контакти, інформація про стан здоров’я, склад сім’ї, місце роботи;

на проходження ВЛК – тобто медичний огляд, де буде встановлено ступінь придатності до військової служби;

мобілізаційне розпорядження – видається вже після проходження ВЛК у разі визнання військовозобов'язаного придатним до служби.

Більше про те, що каже чинний закон про мобілізацію читайте тут: