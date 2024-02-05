Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження строків дії воєнного стану в Україні та проведення загальної мобілізації.
Відповідні законопроєкти №10456 і №10457 зареєстровано в парламенті.
Зеленський пропонує з 14 лютого продовжити воєнний стан і відповідно мобілізацію на 90 діб.
Як зауважив народний депутат парламенту Ярослав Железняк (фракція «Голос»), це буде вже десяте голосування парламенту за воєнний стан з початку вторгнення.
Це відбувається на тлі розгляду Верховною Радою нового урядового законопроєкту щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Попередню версію документа повертали на доопрацювання.
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В Україні від 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада регулярно продовжує строки дії воєнного стану та мобілізації.
Зараз військовозобов’язані можуть отримати три основні види повісток:
- для уточнення облікових даних – контакти, інформація про стан здоров’я, склад сім’ї, місце роботи;
- на проходження ВЛК – тобто медичний огляд, де буде встановлено ступінь придатності до військової служби;
- мобілізаційне розпорядження – видається вже після проходження ВЛК у разі визнання військовозобов'язаного придатним до служби.
Більше про те, що каже чинний закон про мобілізацію читайте тут:
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