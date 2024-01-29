Чи можлива демобілізація? Розкрадання в Міноборони: нові справи. Сіярто в Ужгороді

Мобілізація як політичний аргумент для президента? Чи можлива демобілізація?

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD розповів, що в ЗСУ служить зараз понад 880 тисяч людей. На його думку, військовозобов'язані, які у перші дні війни виїхали за кордон, мають повернутися, щоб, принаймні, сплачувати податки.

Зеленський також назвав неправильним, що представники ТЦК ходять по вулицях з повістками. Тому він очікує від військового керівництва законопроєкту про «справедливу мобілізацію».

Якою має бути справедлива мобілізація? Як реалізувати демобілізацію?

Розкрадання в Міноборони: нові справи

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід у справі щодо розкрадання 1,5 півтора мільярди гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ. На лаві підсудних, зокрема, колишні топпосадовці міноборони. Колишньому та чинному керівникам департаменту Міноборони України, а також менеджерам компанії «Львівський арсенал» вже оголосили про підозри. Про що йдеться у нових справах?

Сіярто в Ужгороді. Шо відповів Кулеба?

Керівник угорського МЗС Петер Сіярто приїхав в Ужгороді. Зустрічався з очільником МЗС України Дмитро Кулебою та керівником ОП Андрієм Єрмаком. Чи змогли домовитися про зустріч президента Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана? Тим часом, видання FT у ЄС готові підірвати економіку Угорщини, якщо угорський прем’єр Віктор Орбан заблокує виділення фінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро на саміті 1 лютого. Що це означає?

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