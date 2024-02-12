ГУР: ніхто не стверджує, що продаж Starlink силам РФ відбувається офіційно

Системи супутникового зв’язку Starlink надходять до Росії через треті країни, заявив 12 лютого в телемарафоні представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

«Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, а по суті – контрабанду. І так, через треті країни, ми не будемо називати конкретні країни, інформація потребує уточнення, але Starlink – у вільному продажі на території РФ, на відкритих онлайн-майданчиках», – сказав він.

Юсов вкотре зауважив, що порівняно з попереднім періодом зараз використання Starlink російськими силами на лінії фронту стало «більш системним і налагодженим». Він наголосив, що триває робота з «нейтралізації цієї загрози».

«Тобто на дані пристрої і девайси окупанти роблять ставку. Звичайно, триває робота з нейтралізації цієї загрози. Ми зараз усі деталі розкривати не будемо. Ніхто не стверджує, що офіційно йде продаж Starlink росіянам. Але сьогодні РФ – не лише держава-терорист номер один, а і держава-контрабандист номер один, тому так, це проблема, над якою сьогодні працюють», – сказав представник ГУР.

Напередодні Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило використання Starlink російськими військами на окупованій території України.

Американський мільярдер Ілон Маск назвав ці повідомлення «помилковими», заявивши, що «американське аерокосмічне приватне підприємство SpaceX не продає Росії ці термінали».

У Starlink раніше заявили, що компанія SpaceX Ілона Маска, яка забезпечує роботу Starlink, «не веде жодних справ із російським урядом чи його військовими». У компанії додали: якщо дізнаються, що термінал Starlink використовується неавторизованою стороною чи стороною, яка перебуває під санкціями, то розслідують це і вживуть заходів для деактивації терміналу в разі підтвердження.