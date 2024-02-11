«Це починає набирати системного характеру». У ГУР підтвердили використання Starlink військами РФ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило використання систем супутникового зв’язку Starlink російськими військами на фронті.

За повідомленням, радіоперехоплення розмови загарбників свідчить, що для налагодження доступу до інтернету термінали Starlink встановили, зокрема, у підрозділах 83-ої десантно-штурмової бригади російських військ, які діють у Донецькій області поблизу Кліщіївки й Андріївки.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна заявив, що масштаб використання російськими силами терміналів Starlink на війні зростає.

«Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв. Це починає набирати системного характеру», – сказав він.

Днями про те, що російські сили через Дубай закуповують інтернет-термінали Starlink для використання на фронті, писали українські й американські ЗМІ.

У Starlink це заперечили, заявивши, що компанія SpaceX Ілона Маска, яка забезпечує роботу цієї мережі супутникового зв’язку, «не веде жодних справ із російським урядом чи його військовими».

«Starlink не працює в Росії, тобто сервіс не працюватиме в цій країні. SpaceX ніколи не продавала Starlink у Росії, а також не відправляла обладнання в Росію. Якщо російські магазини стверджують, що продають Starlink для обслуговування в цій країні, вони обманюють своїх клієнтів. Starlink також не працює в Дубаї. Starlink не можна придбати в Дубаї, а SpaceX не робить доставку туди. Крім того, Starlink не уповноважує ніяких сторонніх посередників, торгових посередників або дистриб’юторів будь-якого роду продавати Starlink у Дубаї», – заявили в компанії 8 лютого.

У компанії додали: якщо дізнаються, що термінал Starlink використовується неавторизованою стороною чи стороною, яка перебуває під санкціями, то розслідують це і вживуть заходів для деактивації терміналу в разі підтвердження.

Компанія SpaceX продовжує забезпечувати українських військових зв’язком Starlink. При цьому на адресу Маска з Києва нерідко звучала критика – як через його ініціативи про завершення війни, які передбачають територіальні поступки з боку України, так і, наприклад, через його політику в соціальній мережі X (колишній твітер), яку він придбав, і яка, як стверджується, сприяє поширенню російської дезінформації.