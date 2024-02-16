Після візиту до Німеччини Зеленський прибув до Франції

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції.

«Париж. Запланована зустріч із Президентом Макроном і важлива угода. Наша співпраця дає результати в захисті життя України та всієї нашої Європи», – написав він в телеграмі, опублікувавши фото на тлі літака.

Володимир Зеленський 16 лютого прибув із візитом до Німеччини, де уклали безпекову угоду.

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Напередодні в Німеччині й Франції підтвердили, що під час візиту Зеленського підпишуть угоди про безпеку.

12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Британією – першу двосторонню угоду в межах декларації про підтримку України, ухвалену у Вільнюсі в липні 2023 року країнами «Групи семи».

Нині Київ веде переговори з іншими країнами щодо укладення подібних угод.