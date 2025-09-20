Прокуратура заочно повідомила про підозру двом жителям Криму за «систематичну допомогу» армії РФ

Прокуратура Автономної республіки Крим повідомила про підозру двом мешканцям окупованого Криму за статтею «пособництво державі-агресору» за «систематичну допомогу» російській армії, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За повідомленням, одна з підозрюваних з 2022 року організувала «волонтерський штаб» у Ялті, де, за версією слідства, зібрала і відправила російським військовим 250 боєприпасів для стрілецької зброї, комплектуючі запчастини для FPV-дронів, портативну радіостанцію, деталі для ремонту автомобілів. Про це вона повідомляла в соцмережах, закликаючи кримчан долучатися.





Інший підозрюваний, як пише прокуратура АРК, у лютому 2024 року приєднався до об’єднання «Волонтери східного Криму» та в його складі збирав гуманітарну допомогу та передавав представникам Збройних сил РФ тепловізори, термічні комбінезони, маскувальні сітки та інше обладнання. Також він особисто відремонтував та переобладнав кілька транспортних засобів для потреб російських військ.

У прокуратурі наголосили, що підозрювані неодноразово отримували російські нагороди за свою діяльність.

Відомство не називає імен обвинувачених, проте чиновник, який не був уповноважений розмовляти з медіа і побажав залишитися анонімним, повідомив Крим.Реалії, що йдеться про Венеру Дувалідіс і Артема Касалапова. Їхніх публічних коментарів щодо цієї ситуації наразі немає.

Якщо їхня вина буде доведена, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

За словами прокурора Автономної Республіки Крим Ігоря Поночовного, на лютий 2025 року в Україні відкрили кримінальні провадження за більш ніж 3 800 військовими злочинами та злочинами проти основної національної безпеки, які були скоєні росіянами в Криму. На цей момент українські суди винесли вже близько 200 вироків за цією категорією кримінальних справ, ще 580 справ проходять слухання.

У січні 2023 року тодішня представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявляла, що «одним із пріоритетних завдань України після деокупації Криму стане виявлення і притягнення до відповідальності тих, хто сприяв російській анексії півострова». За її словами, ті, хто вчиняв злочини проти людяності й воєнні злочини, порушував права людини і вчиняв злочини, визначені як геноцид, мають бути притягнуті до відповідальності.







