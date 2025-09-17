Доступність посилання

РФ судитиме кримчанина за коментар про атаку на Кремль

Співробітники ФСБ РФ, ілюстративне фото
Російський суд розглядатиме провадження проти 50-річного жителя Керчі в окупованому Криму за коментар у соціальній мережі, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії». За твердженням російських силовиків, він нібито виправдовував атаку на резиденцію президента Росії в Кремлі, повідомила підконтрольна РФ прокуратура Криму.

«Силовиками був установлений громадянин РФ 1975 року народження, який, використовуючи псевдонім, на сторінці однієї зі спільнот у месенджері Telegram розмістив коментар, що містить публічне виправдання атаки безпілотними літальними апаратами на резиденцію президента Російської Федерації в Кремлі», – пише російське державне агентство РИА Новости.

У затриманого вилучили комп’ютер. Його самого заарештували. Справу розглядатиме Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону.

Поїхав до майбутньої дружини в РФ та відсидів 11 років тюрми. Справа Андрія Коломійця | Крим.Реалії
Поїхав до майбутньої дружини в РФ та відсидів 11 років тюрми. Справа Андрія Коломійця | Крим.Реалії

Раніше 17 вересня стало відомо, що російський суд засудив до 14 років ув’язнення Євгена Курдоглу з Молдови за нібито «підготовку вибуху на насосній станції» в Керченському районі Криму. Як стверджується, фігурант діяв на замовлення української розвідки і в разі підриву міг залишити близько 200 тисяч людей на півострові без води.

Правозахисники прогнозують, що кількість справ за статтями про державну зраду, співпрацю та шпигунство, порушену силовиками РФ, зростатиме, ймовірно, в кілька разів. Зараз ФСБ порушує такі справи практично щодня, хоча до 2014 року їх було не більш як 10 на рік. Після повномасштабного вторгнення в Україну стаття про державну зраду фактично перетворилася в РФ на одну з найпопулярніших для тих, хто виступає проти війни.

