Україна заочно засудила до тривалих термінів двох суддів із окупованого Криму

В Україні заочно засудили до 11 та 12 років позбавлення волі двох колишніх суддів із Криму, які перейшли на службу Росії, повідомляє Прокуратура АРК.

За даними проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, йдеться про Юрія Гриценка та Ольгу Павлюкову. До окупації вони працювали в Апеляційному суді та Червоногвардійському районному суді Криму відповідно.

Після 2014 року Гриценко обійняв посаду в підконтрольному РФ Верховному суді Криму, а Павлюкова – в Червоногвардійському районному суді.

«Своїми діями «служителі Феміди» сприяли становленню та функціонуванню окупаційних органів судової влади в Криму, а також надавали допомогу представникам держави-агресора в проведенні підривної діяльності проти України», – йдеться в повідомленні прокуратури.

За словами прокурора Автономної Республіки Крим Ігоря Поночовного, в Україні відкрили кримінальні провадження за більш як 3800 воєнними злочинами та злочинами проти основ національної безпеки, які були скоєні громадянами Росії в Криму. Наразі українські суди ухвалили вже близько 200 вироків за цією категорією кримінальних справ, ще 580 справ перебувають у процесі розгляду.