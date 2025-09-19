Заклади Зубкова в окупованому Криму виключили із російського Союзу зоопарків і акваріумів

Зоопарк в окупованій Ялті «Казка» та його філію, парк левів «Тайган» виключили із Союзу зоопарків і акваріумів Росії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода Крим.Реалії.

Відповідне рішення ухвалили офіційно на зборах СОЗАР, що відбулися у вересні, хоча фактично засновник зоопарків Олег Зубков самоусунувся від участі в союзі ще в лютому.

За інформацією керівниці Калінінградського зоопарку Світлани Соколової, рішення про виключення із СОЗАР зоопарків Зубкова ухвалили одноголосно.

Кримська зоозахисниця прокоментувала ситуацію Крим.Реалії на умовах анонімності, зазначивши, що після вступу зоопарків Зубкова до СОЗАР організація почала отримувати від зоозахисників «масові свідчення порушень», що відбуваються в «Казці» і особливо в «Тайгані».

Читайте також: Крим: власника парку «Тайган» Зубкова виписали з лікарні після нападу лева

«Це насамперед заборонена російським законодавством робота фотозони з малюками левенят і тигренят. Це безконтрольне годування тварин кормом, що продається втридорога в кіосках, розташованих у зоопарках Зубкова, де торгують простроченими продуктами з магазину «Ашан», до речі, магазин віддає їх Зубкову безкоштовно. Керівник СОЗАР Світлана Акулова змушена була написати офіційного листа Зубкову за даними претензіями, але замість виправлення ситуації отримала відповідь від зіцголови – так званого директора «Тайгана» якогось Наумова, що зоопарки Зубкова виходять із СОЗАР», – сказала вона.

Зоозахисниця зазначила, що Зубков «отримує надприбутки від незаконних комерційних активностей» у своїх зоопарках, але контролюючі органи «воліють цього не помічати».





«Для Зубкова його зоопарки – це джерело надприбутків, завдяки яким він має вілли на Азорських островах, особистий вертоліт, величезний автопарк, елітну нерухомість у Криму та Москві… Він – один із найбагатших людей у Криму, при цьому на сайті його зоопарку висить оголошення про збір благодійної допомоги. Показове порушення російського законодавства у його зоопарках – це свідчення тотальної корумпованості наглядових російських відомств у Криму», – зауважила співрозмованиця Крим.Реалії.

17 липня 2024 року в рамках міжнародної конференції «Зоопарк – територія для всіх» в Москві ялтинський зоопарк «Казка» прийняли до СОЗАРу. Тоді навіть у російському зоозахисному русі ця новина викликала неоднозначні відгуки.