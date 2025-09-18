Двоє керчан, звинувачених РФ у «тероризмі» і «держзраді», визнали провину – російські ЗМІ

Двоє жителів окупованої Керчі, Сергій Козлов та Євгенія Самойлова, яких РФ звинувачує у «тероризмі» та «державній зраді» за нібито співпрацю з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, під час судового засідання у Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону визнали провину. Про це 18 вересня заявляє російська державна агенція ТАСС.

«Визнаю провину повністю», – цитує агентство Сергія Козлова. Самойлова, за твердженнями ТАСС, також визнала провину, проте уточнила, що не згодна з обтяжливою обставиною – діями з мотивів політичної ворожнечі.

Як стверджують російські силовики, Козлов та Самойлова нібито встановили контакт із українською спецслужбою у вересні 2023 року. Обвинувачення закидає Козлову спалення в жовтні того ж року автомобіля з російською військовою символікою в Керчі, а також спробу спільно з Самойловою підірвати залізничні колії в Криму та вбити військового РФ у Севастополі.

У російській прокуратурі заявляли, що хлопця та дівчину затримали у квітні 2024 року в Севастополі, де вони нібито намагалися вилучити компоненти для вибухових пристроїв зі схованки.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України ці повідомлення не коментували. Редакція не може стверджувати, що свідчення Козлова та Самойлової були отримані без примусу.