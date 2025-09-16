Генштаб заявив про ураження Саратовського НПЗ у Росії

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в ніч проти 16 вересня завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії, повідомив Генштаб ЗСУ.

«У районі об’єкта зафіксовано вибухи й пожежу. Результати ураження уточнюються», – кажуть у командуванні ЗСУ.

У Генштабі уточнили, що Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки, загалом понад 20 видів нафтопродуктів. Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 мільйона тонн.

Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил Росії, йдеться в повідомленні.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що «послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами й озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України».