Reuters: російський нафтопереробний завод у Кірішах зупинив роботу ключового агрегату після атаки БпЛА

Один з найбільших російських нафтопереробних заводів у північно-західному місті Кіріші зупинив роботу ключового переробного блоку після атаки українських безпілотників, повідомляє агенція Reuters з посиланням на два джерела в галузі.



Джерела, які побажали залишитися анонімними через делікатність ситуації, повідомили, що роботу блоку на заводі було зупинено після пожежі, спричиненої безпілотниками.



Як пише Reuters, цей блок забезпечує майже 40% від загальної переробної потужності заводу, яка становить близько 20 мільйонів метричних тонн на рік, або 400 000 барелів на день.

Джерела повідомили, що ремонт може тривати близько місяця.

За їхніми даним, завод збільшить обсяги переробки на своїх ще функціонуючих ділянках до 20%, щоб компенсувати простой пошкодженого блоку, що дозволить йому підтримувати обсяги переробки на рівні близько 75% від номінальної потужності.

Російські чиновники заявили, що завод «Кірішінефтеоргсинтез» компанії «Сургутнефтегаз», один з двох найбільших нафтопереробних заводів Росії, був серед цілей атак українських безпілотників 14 вересня.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що в районі Кіріша було знищено три безпілотники, а пожежу, спричинену падінням уламків, було загашено. Він сказав, що ніхто не постраждав.

«Сургутнефтегаз» не відповів на запит про коментар.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що у ніч на 14 вересня підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спецоперацій завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу, було зафіксовано вибухи та пожежу.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



