Радіо Свобода Weekly: Путін дуже хоче, щоб українці у РФ голосували на виборах в Україні

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

«Оголосити вибори нелегітимними». Чому Кремль хоче голосування українців у Росії на українських виборах

Україна ще не вирішила, коли буде проводити вибори президента після досягнення миру – бо ще й миру не досягнуто. Але президент Росії Володимир Путін вже вимагає не лише виборів в Україні, а й голосування на них українців, які перебувають в Росії.

За його словами, таких 5-10 мільйонів. Тезу про голосування українців у Росії на українських виборах Путін запустив ще 19 грудня 2025 року.

Президент України Володимир Зеленський категорично відкинув таку можливість, а експерти, з якими розмовляло Радіо Свобода, кажуть, що Росія може в такий спосіб провести масові фальсифікації виборів, щоб вплинути на їхній результат, а також – в разі незгоди України на голосування українців у РФ – наполягати на визнанні виборів нелегітимними. Більше про це тут

Малюк, Буданов, Шмигаль та інші. «Коловорот чиновників» – це про зміни, чи про вибори?

В Україні тривають кадрові ротації і перезавантаження влади – зокрема силового блоку, яке проводить президент Володимир Зеленський.

І сам Зеленський, і експерти кажуть, що метою цих кадрових перестановка є зокрема бажання посилити переговорну команду України на нинішньому ключовому етапі мирних переговорів щодо війни з РФ.

Але чи це все? Ні, вочевидь також ідеться і про кадрові перестановки з політичним підтекстом, а, можливо, тут присутній і виборчий аспект – адже рано чи пізно, в Україні мають відбутися вибори президента і їхнє проведення, імовірно, може бути навіть частиною мирних домовленостей. Читайте про це тут

«Орешником» по заходу України чи по Заходу загалом? Путін відкидає мирні зусилля

Росія вдруге застосувала гіперзвукову балістичну ракету «Орешник» – цього разу по Львову, пошкодивши критичну інфраструктуру. Це сталося в ніч проти 9 січня.

Москва назвала удар «відповіддю» на фейкову атаку України на резиденцію Путіна, що Київ і Вашингтон спростували.

У президента Володимира Зеленського вимагають реакції США та посилення ППО, у ЄС – санкцій і тиску на РФ.

Європейські дипломати назвали запуск попередженням і ескалацією.

Світові ЗМІ розглядають це як сигнал проти мирних зусиль і демонстрацію ядерного стримування РФ на тлі переговорів та ударів по «тіньовому» флоту.

Більше інформації за лінком

«Дійшли до межі». Чи будуть у Росії гроші на війну 2026-го?

Найвищі російські посадовці минулого року вперше заговорили про кризові явища в економіці РФ: у червні голова Мінекономрозвитку Максим Решетников заявив, що «за

У бюджеті РФ 2025-го утворився величезний дефіцит, який наступного року навряд чи вдасться «закрити» через недоотримані гроші з нафтогазового сектору та загальне зниження економічної активності.

На думку директора Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександра Габуєва, Кремль зможе фінансувати свою агресію іще 12-18 місяців – якщо Захід не посилить санкції.

Чи справді у Росії залишилося грошей на війну тільки на рік-півтора? Чому 2025-й став переломним для російської економіки – та як уряд країни-агресора намагається боротися із кризою? І за дотриманням яких санкцій проти РФ треба слідкувати особливо пильно у 2026-му? Про це тут

Затриманий США танкер пов'язаний із соратником Медведчука і молдовським олігархом-утікачем Шором (розслідування)

7 січня берегова охорона США затримала в північній Атлантиці нафтовий танкер Marinera (колишній Bella 1). Переслідування судна тривало два з половиною тижні, за цей час воно змінило прапор Гаяни на російський і заручилося підтримкою Москви.

За повідомленнями ЗМІ, його навіть супроводжував російський підводний човен. Такий рівень залученості Росії у проблеми танкера на іншому кінці світу не є випадковим.

Як з'ясували розслідувачі проєкту «Система» та Радіо Свобода, танкер пов'язаний із давніми союзниками Кремля – колишнім одеським депутатом від ОПЗЖ Віктором Баранським та молдовським олігархом-утікачем Іланом Шором. Читайте і дивіться тут

У 2025 році до мовної омбудсменки надійшло понад 3000 звернень, найбільше щодо порушень у Києві

У 2025 році до мовної омбудсменки надійшло 3122 звернення громадян з різних областей України, повідомляє Секретаріат уповноваженої із захисту державної мови.

Найбільше повідомлень громадян стосувалися порушення законодавства про державну мову у Києві (1117), а також Одеській (445), Харківській (374), Дніпропетровській (261), Київській (105) та Запорізькій (58) областях.

У Секретаріаті мовної омбудсменки зазначають, що найчастіше порушення стосувалися функціонування вебсайтів (відсутність або некоректна робота українськомовних версій вебсайтів, ведення сторінок у соціальних мережах недержавною мовою) – 747, зовнішньої реклами та вивісок (використання недержавної мови) – 547, обслуговування (використання недержавної мови під час надання послуг) – 517, освіти – 196, інформації про товари та послуги – 162 скарги, органів влади – 115. Більше інформації тут

Публікації, які також можуть вас зацікавити:

Радіо Свобода Weekly – важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі щопонеділка. Підписатись на розсилку можна тут