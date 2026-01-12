Радіо Свобода Weekly: Путін дуже хоче, щоб українці у РФ голосували на виборах в Україні

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.
«Оголосити вибори нелегітимними». Чому Кремль хоче голосування українців у Росії на українських виборах
Україна ще не вирішила, коли буде проводити вибори президента після досягнення миру – бо ще й миру не досягнуто. Але президент Росії Володимир Путін вже вимагає не лише виборів в Україні, а й голосування на них українців, які перебувають в Росії.
За його словами, таких 5-10 мільйонів. Тезу про голосування українців у Росії на українських виборах Путін запустив ще 19 грудня 2025 року.
Президент України Володимир Зеленський категорично відкинув таку можливість, а експерти, з якими розмовляло Радіо Свобода, кажуть, що Росія може в такий спосіб провести масові фальсифікації виборів, щоб вплинути на їхній результат, а також – в разі незгоди України на голосування українців у РФ – наполягати на визнанні виборів нелегітимними. Більше про це тут
Малюк, Буданов, Шмигаль та інші. «Коловорот чиновників» – це про зміни, чи про вибори?
В Україні тривають кадрові ротації і перезавантаження влади – зокрема силового блоку, яке проводить президент Володимир Зеленський.
І сам Зеленський, і експерти кажуть, що метою цих кадрових перестановка є зокрема бажання посилити переговорну команду України на нинішньому ключовому етапі мирних переговорів щодо війни з РФ.
Але чи це все? Ні, вочевидь також ідеться і про кадрові перестановки з політичним підтекстом, а, можливо, тут присутній і виборчий аспект – адже рано чи пізно, в Україні мають відбутися вибори президента і їхнє проведення, імовірно, може бути навіть частиною мирних домовленостей. Читайте про це тут
«Орешником» по заходу України чи по Заходу загалом? Путін відкидає мирні зусилля
- Росія вдруге застосувала гіперзвукову балістичну ракету «Орешник» – цього разу по Львову, пошкодивши критичну інфраструктуру. Це сталося в ніч проти 9 січня.
- Москва назвала удар «відповіддю» на фейкову атаку України на резиденцію Путіна, що Київ і Вашингтон спростували.
- У президента Володимира Зеленського вимагають реакції США та посилення ППО, у ЄС – санкцій і тиску на РФ.
- Європейські дипломати назвали запуск попередженням і ескалацією.
- Світові ЗМІ розглядають це як сигнал проти мирних зусиль і демонстрацію ядерного стримування РФ на тлі переговорів та ударів по «тіньовому» флоту.
Більше інформації за лінком
«Дійшли до межі». Чи будуть у Росії гроші на війну 2026-го?
Найвищі російські посадовці минулого року вперше заговорили про кризові явища в економіці РФ: у червні голова Мінекономрозвитку Максим Решетников заявив, що «за
У бюджеті РФ 2025-го утворився величезний дефіцит, який наступного року навряд чи вдасться «закрити» через недоотримані гроші з нафтогазового сектору та загальне зниження економічної активності.
На думку директора Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександра Габуєва, Кремль зможе фінансувати свою агресію іще 12-18 місяців – якщо Захід не посилить санкції.
Чи справді у Росії залишилося грошей на війну тільки на рік-півтора? Чому 2025-й став переломним для російської економіки – та як уряд країни-агресора намагається боротися із кризою? І за дотриманням яких санкцій проти РФ треба слідкувати особливо пильно у 2026-му? Про це тут
Затриманий США танкер пов'язаний із соратником Медведчука і молдовським олігархом-утікачем Шором (розслідування)
7 січня берегова охорона США затримала в північній Атлантиці нафтовий танкер Marinera (колишній Bella 1). Переслідування судна тривало два з половиною тижні, за цей час воно змінило прапор Гаяни на російський і заручилося підтримкою Москви.
За повідомленнями ЗМІ, його навіть супроводжував російський підводний човен. Такий рівень залученості Росії у проблеми танкера на іншому кінці світу не є випадковим.
Як з'ясували розслідувачі проєкту «Система» та Радіо Свобода, танкер пов'язаний із давніми союзниками Кремля – колишнім одеським депутатом від ОПЗЖ Віктором Баранським та молдовським олігархом-утікачем Іланом Шором. Читайте і дивіться тут
У 2025 році до мовної омбудсменки надійшло понад 3000 звернень, найбільше щодо порушень у Києві
У 2025 році до мовної омбудсменки надійшло 3122 звернення громадян з різних областей України, повідомляє Секретаріат уповноваженої із захисту державної мови.
Найбільше повідомлень громадян стосувалися порушення законодавства про державну мову у Києві (1117), а також Одеській (445), Харківській (374), Дніпропетровській (261), Київській (105) та Запорізькій (58) областях.
У Секретаріаті мовної омбудсменки зазначають, що найчастіше порушення стосувалися функціонування вебсайтів (відсутність або некоректна робота українськомовних версій вебсайтів, ведення сторінок у соціальних мережах недержавною мовою) – 747, зовнішньої реклами та вивісок (використання недержавної мови) – 547, обслуговування (використання недержавної мови під час надання послуг) – 517, освіти – 196, інформації про товари та послуги – 162 скарги, органів влади – 115. Більше інформації тут
