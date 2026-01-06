У 2025 році до мовної омбудсменки надійшло понад 3000 звернень, найбільше щодо порушень у Києві

У 2025 році до мовної омбудсменки надійшло 3122 звернення громадян з різних областей України, повідомляє Секретаріат уповноваженої із захисту державної мови.

Найбільше повідомлень громадян стосувалися порушення законодавства про державну мову у Києві (1117), а також Одеській (445), Харківській (374), Дніпропетровській (261), Київській (105) та Запорізькій (58) областях.

У Секретаріаті мовної омбудсменки зазначають, що найчастіше порушення стосувалися функціонування вебсайтів (відсутність або некоректна робота українськомовних версій вебсайтів, ведення сторінок у соціальних мережах недержавною мовою) – 747, зовнішньої реклами та вивісок (використання недержавної мови) – 547, обслуговування (використання недержавної мови під час надання послуг) – 517, освіти – 196, інформації про товари та послуги – 162 скарги, органів влади – 115.

Читайте також – «6–7% повернулися у комфортну мовну бульбашку»: мовна омбудсменка про відкат українізації

Також зазначається, що у у 2025 році 53 громадянина звернулися з проханням надати роз’яснення щодо норм мовного законодавства: використання української у сфері обслуговування, освіти, медіа, а також правопису.

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеному у вересні 2025 року, «стратегічну українізацію» підтримують жителі усіх регіонів (81-90% залежно від регіону) і всіх мовних групи (83-88% залежно від мови спілкування вдома).

Під «стратегічною українізацією» соціологи мають на увазі зміцнення позиції української мови, але в довгостроковій перспективі без тиску щодо побутового використання російської мови – українська мова є єдиною державною і офіційною, основна мова освіти в школах – українська, звичайні громадяни, хто хоче або звикли, можуть розмовляти російською мовою без тиску чи засудження, заохочується поступове, без примусу, поширення української мови.