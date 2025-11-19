«6–7% повернулися у комфортну мовну бульбашку»: мовна омбудсменка про відкат українізації

6-7% українців, які перейшли на українську мову, нині повернулися до російської. Про це повідомила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтерв'ю Радіо Свобода.

За її словами, у 2022–2023 роках, на тлі російської загрози, рівень самоукраїнізації був піковим, що підтверджують проведені опитування. Але ситуація змінилася і тепер «бачимо, як відбувається поступовий відкат».

«Людина не може бути постійно у такій напрузі й контролювати себе, свою поведінку. І, відповідно, цей відкат я пов'язую ще й з тим, що звичка. Люди, десь 6–7% тих, які навернулися у державну мову, з часом вони повернулися у свою таку комфортну мовну бульбашку», – зазначила Олена Івановська.

Дослідження мовних звичок українців відбувалося, зокрема, на платформі Viber.

«Там теж фіксують, що рерусифікація цьогоріч відбулася на рівні 6%. Тобто ті люди, які перейшли на українську поступово – на роботі, скажімо, вдома (тобто і в публічному, і в приватному), повертаються до своєї першої мови. Тобто перша мова – це та мова, якою виховувалися вони батьками», – поділилася мовна омбудсменка.

Івановська наголосила, що Росія тривалий час зросійщувала українство. Водночас, на її думку, планомірна державна політика українізації не зреалізується ні за 5, ні за 10 років.

«Певним і кардинальним чином, і не киваючи лише на оцей от момент самоукраїнізації, який виникає як реакція, як самозахист, як самозбереження на агресію, а, скажімо, планомірна державна політика, вона не буде і не зреалізується ні за 5 років, ні за 10. Це тривалий процес. Тому що тут важливо робити все послідовно, робити все мудро, не з наскоку, не з примусу – це важливий такий момент, але з динамікою, з такими мотиваціями, які б виходили на аргументи, на обґрунтування і на прагматику», – заявила уповноважена із захисту державної мови.

За словами Івановської, українцям потрібно запускати «внутрішнього мотиватора».

«Це має робити кожен із нас, і тим більше ті люди, які відповідальні за своїх дітей. І постійно, так би мовити, мотивувати себе: "Я – українець, це моя мова, це мій захист, це моя зброя"», – вважає Івановська.

Київ демонструє серйозне зниження показників застосування української мови в освітньому процесі, заявив раніше цього місяця заступник керівника секретаріату уповноваженої з захисту державної мови Сергій Сиротенко.

Результати моніторингового дослідження показали, що в Києві, за оцінкою учнів, 24% вчителів під час уроків та 40% під час перерв порушують мовний закон – застосовують недержавну мову. Середня цифра по Україні складає 14% на уроках та 21% – на перервах.

При опитуванні учні зазначили, що й самі порушують мовний закон – спілкуються недержавною мовою на уроках 66%, на перервах - 82% (по Україні ці цифри значно відрізняються: на уроках – 40%, на перервах – 52%).

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська у вересні 2025 року в інтерв’ю РБК-Україна заявила, що на сьогодні частина суспільства поступово повертається до російської мови, і це, за її словами, є небезпечною тенденцією.

Російський олігарх Костянтин Малофеєв, якого вважають причетним до фінансування угруповань «ДНР» та «ЛНР» із 2014 року, висловив задоволення результатами опитування серед київських учнів і тим, що російську мову «не вдається витіснити ніякими заборонами» в Україні, Молдові чи «Прибалтиці» (російське позначення країн Балтії, яке в Литві, Латвії та Естонії вважають проявом імперськості).



