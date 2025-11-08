У Києві 40% учителів порушують мовний закон – офіс уповноваженої з захисту мови

Київ демонструє серйозне зниження показників застосування української мови в освітньому процесі, заявив заступник керівника секретаріату уповноваженої з захисту державної мови Сергій Сиротенко.

Результати моніторингового дослідження показали, що в Києві, за оцінкою учнів, 24% вчителів під час уроків та 40% під час перерв порушують мовний закон – застосовують недержавну мову. Середня цифра по Україні складає 14% на уроках та 21% – на перервах.

При опитуванні учні зазначили, що й самі порушують мовний закон – спілкуються недержавною мовою на уроках 66%, на перервах - 82% (по Україні ці цифри значно відрізняються: на уроках – 40%, на перервах – 52%).

«Київ можна віднести до зросійщених регіонів України. Всі показники нижчі, ніж по Україні. Молоде покоління застосовує російську мову навіть частіше, ніж їхні батьки. Це ознака серйозного впливу країни-агресора. Через інтернет, соціальні мережі Росія впливає на наших дітей, на формування мовних звичок», – зазначив Сергій Сиротенко, коментуючи результати дослідження.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська у вересні 2025 року в інтерв’ю РБК-Україна заявила, що на сьогодні частина суспільства поступово повертається до російської мови, і це, за її словами, є небезпечною тенденцією.



За опитуванням Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, опублікованим у січні, українську мову назвали рідною 78% опитаних, десять років тому так вважали 60%. Частка тих, хто назвав рідною російською мову, становить 6%, десять років тому вона була значно більшою – 15%.

Опитування проводилося у період з 29 листопада по 14 грудня 2024 року серед 1 518 респондентів, що проживають на підконтрольних уряду України територіях, де не ведуться бойові дії.