Мовний омбудсман відреагувала на публічне виконання російськомовних пісень в умовах війни

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що в умовах повномасштабної війни публічне виконання російськомовного репертуару, навіть якщо воно не заборонене, негативно сприймається суспільством і справедливо викликає несприйняття. Про це вона сказала, коментуючи численні публічні дискусії та скандали щодо неприпустимості виконання російськомовних пісень у громадському просторі.



«Згідно із законом, мовою культурних заходів в Україні є державна мова (стаття 23). Проте закон не виключає можливості використання інших мов у виконанні художніх творів – зокрема пісень – за умови, що це не суперечить іншим законодавчим нормам. Тобто виконання пісень російською мовою в публічному просторі як таке не є порушенням закону про державну мову», – пояснила вона, зауваживши, що статтею 15 Закону України «Про культуру» обмежується відтворення музичних творів російських артистів, проте тут йдеться не про мову виконання.

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За її словами, Уповноважений із захисту державної мови має мандат здійснювати контроль за застосуванням державної мови під час публічних заходів, але не наділений повноваженнями щодо обмеження чи заборони виконання творів іншими мовами.

«Водночас важливо розуміти, що правова допустимість не означає культурну і суспільну прийнятність. А суспільна легітимність у час війни набуває особливого значення. Публічне виконання російськомовного репертуару сьогодні викликає категоричне несприйняття у переважної частини громадян і це беззаперечно», – вважає Івановська.

Вона також нагадала, що у низці міст України, зокрема в Києві та Тернополі, у відповідь на суспільний запит ухвалені рішення про обмеження публічного використання російськомовного культурного продукту на місцевому рівні, проте не передбачені жодні санкції.

За її словами, українське суспільство чітко демонструє «свій моральний вибір на користь української як мови опору, сили та майбутнього, завдання держави – створити для цього зрозумілі, легітимні та ефективні правові інструменти».

Час від часу в соцмережах обговорюють публічне виконання російськомовних пісень в публічному просторі в час повномасштабного вторгення РФ, частину людей це обурює.

Наприклад, у січні у соціальних мережах поширили кілька відео, на яких юнаки перешкоджають руху транспорту в центрі Києва, викидають доларові купюри з машини на вулицю Хрещатик і співають пісню «Я русский».

На поширених у соцмережах публікаціях юнаки слухали російську музику, демонстрували зброю, ставали ногами на прапор України та вчиняли ряд інших провокативних дій.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 338 Кримінального кодексу України – наруга над державними символами.