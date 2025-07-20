Мовний омбудсман закликала скасувати особливий статус російської мови в законодавстві

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська закликала скасувати особливий статус російської мови в Україні. Про це вона сказала в інтерв’ю «Укрінформу».

«Необхідно усунути символічну нерівність у законодавстві, зокрема, скасувати особливий статус російської мови, яка в умовах збройної агресії РФ є не тільки засобом комунікації, а й інструментом дестабілізації», – сказала вона.

Російська є єдиною мовою, крім української, прямо згаданою в Конституції України. У статті 10 вказано, що «державною мовою в Україні є українська мова», але водночас «в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України».



