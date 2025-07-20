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Новини | Політика

Мовний омбудсман закликала скасувати особливий статус російської мови в законодавстві

Протест на захист української мови, Київ, липень 2020 року
Протест на захист української мови, Київ, липень 2020 року

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська закликала скасувати особливий статус російської мови в Україні. Про це вона сказала в інтерв’ю «Укрінформу».

«Необхідно усунути символічну нерівність у законодавстві, зокрема, скасувати особливий статус російської мови, яка в умовах збройної агресії РФ є не тільки засобом комунікації, а й інструментом дестабілізації», – сказала вона.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська під час інтерв’ю «Укрінформ». Київ, 17 липня 2025 року
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська під час інтерв’ю «Укрінформ». Київ, 17 липня 2025 року

Російська є єдиною мовою, крім української, прямо згаданою в Конституції України. У статті 10 вказано, що «державною мовою в Україні є українська мова», але водночас «в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України».

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