Омбудсман: частина суспільства поступово повертається до російської мови, це небезпечна тенденція

Олена Івановська висловила занепокоєння щодо поступового повернення частини українського суспільства до російської мови, назвавши це небезпечною тенденцією

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що на сьогодні частина суспільства поступово повертається до російської мови, це є небезпечною тенденцією. Про це вона сказала в інтерв’ю РБК-Україна.

«Так, певний відкат є (порівняно з 2022 роком – ред.), насамперед у сфері освіти. І це дуже тривожний сигнал. У 2022 році ми всі були насторожі: прислухалися до мовлення кожного, адже російська асоціювалася з агресором. Тоді людям було соромно публічно говорити мовою нападника. Сьогодні ж спрацювала людська психологія звикання до війни. І частина суспільства поступово повертається до старих мовних практик. Це небезпечна тенденція», – сказала вона.

Олена Івановська вважає, що насильство чи «дикі методи» у цій сфері є неприйнятними, тому є два головні шляхи – просвітництво і приклад.

«Починати варто ще з пологового будинку: разом із базовими речами дарувати родині українську книжку, диск із колисковими, пам’ятку для батьків, яка б нагадувала про цінність і ціну мови та її значення у формуванні характеру та долі немовляти. Дитина має зростати в атмосфері, де українське слово асоціюється з теплом, з домом, з найріднішими. Тут ключову роль відіграє культурне середовище», – зазначає вона.

Омбудсман нагадала, як кілька років тому точилися суперечки навколо квот на україномовну музику – а тепер маємо цілу плеяду прекрасних українських виконавців.

«Це найкращий доказ: якщо створювати умови для розвитку культури, люди обиратимуть своє – природно і з гордістю», – вважає вона.

Водночас Олена Івановська впевнена, що після перемоги роль української мови лише посилиться.

За опитуванням Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, опублікованим у січні, українську мову назвали рідною 78% опитаних, десять років тому так вважали 60%. Частка тих, хто назвав рідною російською мову, становить 6%, десять років тому вона була значно більшою – 15%.

Опитування проводилося у період з 29 листопада по 14 грудня 2024 року серед 1 518 респондентів, що проживають на підконтрольних уряду України територіях, де не ведуться бойові дії.


