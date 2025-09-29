Омбудсман: частина суспільства поступово повертається до російської мови, це небезпечна тенденція

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що на сьогодні частина суспільства поступово повертається до російської мови, це є небезпечною тенденцією. Про це вона сказала в інтерв’ю РБК-Україна.



«Так, певний відкат є (порівняно з 2022 роком – ред.), насамперед у сфері освіти. І це дуже тривожний сигнал. У 2022 році ми всі були насторожі: прислухалися до мовлення кожного, адже російська асоціювалася з агресором. Тоді людям було соромно публічно говорити мовою нападника. Сьогодні ж спрацювала людська психологія звикання до війни. І частина суспільства поступово повертається до старих мовних практик. Це небезпечна тенденція», – сказала вона.

Олена Івановська вважає, що насильство чи «дикі методи» у цій сфері є неприйнятними, тому є два головні шляхи – просвітництво і приклад.

«Починати варто ще з пологового будинку: разом із базовими речами дарувати родині українську книжку, диск із колисковими, пам’ятку для батьків, яка б нагадувала про цінність і ціну мови та її значення у формуванні характеру та долі немовляти. Дитина має зростати в атмосфері, де українське слово асоціюється з теплом, з домом, з найріднішими. Тут ключову роль відіграє культурне середовище», – зазначає вона.

Омбудсман нагадала, як кілька років тому точилися суперечки навколо квот на україномовну музику – а тепер маємо цілу плеяду прекрасних українських виконавців.

«Це найкращий доказ: якщо створювати умови для розвитку культури, люди обиратимуть своє – природно і з гордістю», – вважає вона.

Водночас Олена Івановська впевнена, що після перемоги роль української мови лише посилиться.

За опитуванням Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, опублікованим у січні, українську мову назвали рідною 78% опитаних, десять років тому так вважали 60%. Частка тих, хто назвав рідною російською мову, становить 6%, десять років тому вона була значно більшою – 15%.

Опитування проводилося у період з 29 листопада по 14 грудня 2024 року серед 1 518 респондентів, що проживають на підконтрольних уряду України територіях, де не ведуться бойові дії.



