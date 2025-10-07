Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Кількість скарг до мовної уповноваженої цього року зросла на 27%

«Зростання кількості скарг означає, що українці стали уважнішими до свого права отримувати інформацію й послуги державною мовою», – наголосила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська
«Зростання кількості скарг означає, що українці стали уважнішими до свого права отримувати інформацію й послуги державною мовою», – наголосила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська

Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови повідомляє, що за три квартали 2025 року зареєстрував 2227 скарг громадян щодо порушення закону України «Про функціонування української мови як державної», що на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року (1633 скарги).

Як повідомили в Секретаріаті мовного омбудсмена, найбільше порушень стосувалися:

  • відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів і веб-сайтів – 574 звернень (26%);
  • мови зовнішньої реклами і вивісок – 443 звернення (20%);
  • порушень під час безпосереднього обслуговування – 397 звернень (18%);
  • сфери освіти – 145 звернень (7%)
  • сфери культури – 112 звернень (5%);
  • порушень у медичних закладах – 93 звернення (4%).

Скарги також надходили щодо інформації про товари й послуги (етикетки, чеки, меню) і порушень у сферах медіа, транспорту, книговидання, спорту.

Найбільше скарг на порушення мовного законодавства надійшло з Києва – 870 звернень (39% від загальної кількості), Одеської – 339 (15%), Харківської – 286 (13%) і Дніпропетровської областей – 201 (9%).

«Зростання кількості скарг означає, що українці стали уважнішими до свого права отримувати інформацію й послуги державною мовою. Це – показник зрілості суспільства і водночас сигнал усім, хто нехтує законом. Особливо хочу наголосити: освіта – наш стратегічний напрямок. Адже саме тут формується мовна культура молоді. Це – фундамент нашої національної свідомості», – наголосила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

Минулого місяця Івановська в інтерв’ю РБК-Україна заявила, що на сьогодні частина суспільства поступово повертається до російської мови, і це, за її словами, є небезпечною тенденцією.

За опитуванням Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, опублікованим у січні, українську мову назвали рідною 78% опитаних, десять років тому так вважали 60%. Частка тих, хто назвав рідною російською мову, становить 6%, десять років тому вона була значно більшою – 15%.

Опитування проводилося у період з 29 листопада по 14 грудня 2024 року серед 1 518 респондентів, що проживають на підконтрольних уряду України територіях, де не ведуться бойові дії.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG