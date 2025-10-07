Кількість скарг до мовної уповноваженої цього року зросла на 27%

Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови повідомляє, що за три квартали 2025 року зареєстрував 2227 скарг громадян щодо порушення закону України «Про функціонування української мови як державної», що на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року (1633 скарги).

Як повідомили в Секретаріаті мовного омбудсмена, найбільше порушень стосувалися:

відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів і веб-сайтів – 574 звернень (26%);

мови зовнішньої реклами і вивісок – 443 звернення (20%);

порушень під час безпосереднього обслуговування – 397 звернень (18%);

сфери освіти – 145 звернень (7%)

сфери культури – 112 звернень (5%);

порушень у медичних закладах – 93 звернення (4%).

Скарги також надходили щодо інформації про товари й послуги (етикетки, чеки, меню) і порушень у сферах медіа, транспорту, книговидання, спорту.

Найбільше скарг на порушення мовного законодавства надійшло з Києва – 870 звернень (39% від загальної кількості), Одеської – 339 (15%), Харківської – 286 (13%) і Дніпропетровської областей – 201 (9%).

«Зростання кількості скарг означає, що українці стали уважнішими до свого права отримувати інформацію й послуги державною мовою. Це – показник зрілості суспільства і водночас сигнал усім, хто нехтує законом. Особливо хочу наголосити: освіта – наш стратегічний напрямок. Адже саме тут формується мовна культура молоді. Це – фундамент нашої національної свідомості», – наголосила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

Минулого місяця Івановська в інтерв’ю РБК-Україна заявила, що на сьогодні частина суспільства поступово повертається до російської мови, і це, за її словами, є небезпечною тенденцією.



За опитуванням Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, опублікованим у січні, українську мову назвали рідною 78% опитаних, десять років тому так вважали 60%. Частка тих, хто назвав рідною російською мову, становить 6%, десять років тому вона була значно більшою – 15%.

Опитування проводилося у період з 29 листопада по 14 грудня 2024 року серед 1 518 респондентів, що проживають на підконтрольних уряду України територіях, де не ведуться бойові дії.