«Це необхідно зробити»: мовна омбудсменка про блокування Telegram

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська підтримує блокування месенджера Telegram. Про це омбудсменка заявила в інтерв’ю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання, чи допоможе позбутися засилля російської мови серед підлітків блокування окремих соцмереж.

«Це необхідно зробити, як мені видається. Це необхідно. Дійсно, якщо ми стратеги, якщо ми думаємо про завтра, якщо ми думаємо про Україну українську, у принципі, інакшої не буде. Або буде просто названа територія, як і називається, але тут України не буде, якщо ми не почнемо послідовно перекривати оці канали поширення ворожих наративів, ворожої пропаганди», – сказала Олена Івановська.

Мовна омбудсменка також додала, що потрібно більш продуктивно використовувати закон про культуру, зокрема його 15-ту статтю, в якій йдеться про розповсюдження та популяризацію творів літератури і мистецтва.

«Тобто вносити до списків тих російських виконавців, які підтримують політику своєї держави, політику агресії, політику знищення... це моя давня мрія, аби міжнародні великі стримінгові платформи зважали на законодавство країни, яка потерпає у цій жахливій війні», – зазначила вонаю

На думку Олени Івановської, для України потрібне жанрування контенту на великих платформах.

«Розумієте, зараз же ж надходить російськомовний контент не за запитом, а він просто валить отією лавиною. І такі інструменти, мабуть, Україна як держава, як жертва цієї агресії, має висувати перед великими оцими корпораціями», – додала уповноважена із захисту державної мови.

Telegram став ключовою соцмережею під час війни в Україні. Згідно з дослідженням «Інтерньюз», 72% українців використовують Telegram для новин. Деякі державні органи також довіряють цій соціальній мережі, використовуючи її для офіційної комунікації.

В Україні час від часу активізуються дискусії щодо інформаційної безпеки та потреби більш активного втручання держави в діяльність інтернет-джерел, зокрема соцмережі Telegram.

Раніше у Головному управлінні розвідки заявили, що Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України і потрібно шукати варіанти вирішення цієї проблеми.

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) за вересень 2024 року, лише 9% українців підтримують повну заборону Telegram. Приблизно 54% – за часткові обмеження, наприклад, блокування окремих каналів, а не закриття повністю. Водночас 60% українців підтримали би повну заборону, якщо Telegram відмовиться блокувати канали, що поширюють російську пропаганду і дезінформацію.

Розслідування OCCRP та російського медіа «Важные истории» у червні 2025 року виявило, що ключову частину інфраструктури месенджера Telegram обслуговує компанія, пов’язана з російськими спецслужбами.



