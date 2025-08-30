Трамп: тристоронні переговори за участі Росії, України і США відбудуться

Тристоронні переговори за участі Росії, України і США відбудуться, заявив президент Дональд Трамп у інтерв’ю Daily Caller.

«Тристоронні переговори відбудуться. Щодо двосторонніх, то я не знаю, але тристоронні відбудуться. Але, знаєте, іноді люди до цього не готові», – сказав президент США.

Крім того, Трамп порівняв президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна з «дітьми на майданчику».

«У вас є дитина, і на дитячому майданчику є ще одна дитина, і вони ненавидять одна одну, і вони починають гойдатися, гойдатися і гойдатися, і ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують. Через деякий час вони дуже раді зупинитися. Ви розумієте це? Це майже так. Іноді вони мають трохи побитися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися», – заявив він.

З моменту вступу на посаду президента США Дональд Трамп заявляє про необхідність якнайшвидшого завершення війни, яку Росія веде проти України. Його адміністрація наголошує не на підтримці України, а на закінченні бойових дій і досягненні мирної угоди.

В останні тижні представники США заявляли про прогрес у русі до миру, Трамп зустрічався як із російським лідером Володимиром Путіним, так і з українським президентом Володимиром Зеленським.

Американський президент Трамп зазначив, що домагатиметься особистої зустрічі лідерів Росії й України, оскільки він «хоче, щоби все закінчилося». На репліку журналіста про те, що Путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським (цю зустріч просуває Трамп), оскільки вважає українського президента нелегітимним, Трамп відповів: «Немає значення, що вони говорять. Це все нісенітниця. Вони всі тільки грають на публіку». Трамп зауважив, що і Зеленський «теж не є невинуватим» у тому, що руху до миру не видно, і вказав, що санкції та мита можуть стосуватися не лише Росії, а й України.

Днями Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «серйозними наслідками», якщо зустріч Зеленського та Путіна не відбудеться. Але він не уточнив, якими можуть бути наслідки для РФ.



