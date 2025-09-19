МЗС Естонії викликало представника РФ через російські літаки в повітряному просторі країни

Міністерство закордонних справ Естонії викликало повіреного в справах Росії в країні, щоб висловити протест та вручити ноту через порушення повітряного простору країни, повідомило відомство 19 вересня.

За даними МЗС, три російських винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин.

За словами міністра Маргуса Цахкни, це четвертий раз від початку року, коли Росія порушує повітряний простір Естонії, але сьогоднішній випадок є «безпрецедентно зухвалим».





«Дедалі масштабніше випробування Росією кордонів та дедалі більша агресивність повинні отримати відповідь у вигляді швидкого посилення політичного та економічного тиску», – заявив Цахкна.

Естонські збройні сили також повідомили про порушення повітряного простору, зазначає МЗС.

Російське Міністерство закордонних справ наразі не коментувало ситуацію.

13 вересня Сили оборони Естонії повідомили про тимчасову заборону на польоти вздовж усієї східної межі країни, пояснивши рішення зростанням активності російських військ та використанням українських дронів у Ленінградській області.

8 вересня Естонія викликала тимчасового повіреного у справах Росії в Таллінні, щоб висловити протест після того, як російський гелікоптер Мі-8 порушив естонський повітряний простір поблизу острова Вайндлоо.