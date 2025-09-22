Очільник МЗС Німеччини в ООН про повітряні атаки РФ: це проблема не лише безпосередніх її сусідів

Російські повітряні атаки – це проблема не лише для безпосередніх сусідів Росії, це проблема для всіх, заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

«В Естонії Росія знову без жодної провокації порушила територіальну цілісність одного зі своїх сусідів, а отже, один із основоположних принципів Статуту ООН. Ми засуджуємо це грубе порушення міжнародного права. Це не поведінка держави, яка прагне зберегти світовий мир і безпеку, а безрозсудне ігнорування міжнародних норм», – сказав він на засіданні Радбезу ООН, зібраному через порушення російськими літаками повітряного простору Естонії.

За його словами, останні тривожні інциденти виявляють два важливі висновки – по-перше, триваюча агресія Росії спрямована не лише проти України, своєю безрозсудною поведінкою Росія становить серйозну загрозу для регіональної безпеки, а також для глобального миру та стабільності.

По-друге, як зазначає Вадефуль, на відміну від України, яка готова до переговорів і неодноразово пропонувала негайне та безумовне припинення вогню, Росія неодноразово вирішувала не лише продовжувати, а й посилювати свою агресію.



«Цьому має бути покладений край. Це проблема не лише для безпосередніх сусідів Росії. Це проблема для всіх нас. Об'єднані тут у нашій відданості Статуту ООН та її принципам. Німеччина відстоює ці принципи. Росія – ні. Ми не заспокоїмося, доки в Україні не буде досягнуто сталого та справедливого миру. Мир, що ґрунтується на принципах Статуту ООН, та досягнутий за столом переговорів з Україною, а також безумовне припинення вогню, терміново необхідне, щоб зупинити кровопролиття та закласти основу для побудови довіри для щирих переговорів», – наголосив німецький міністр.

Вадефуль додав, що спільний обов'язок для держав-членів ООН – притягнути до відповідальності тих, хто ставить під загрозу мир і безпеку.

Натомість представник Росії на засіданні Радбезу ООН заявив, що немає жодних доказів того, що Росія винна у вторгненні в естонський повітряний простір. А, за його словами, є «русофобська істерія».



«Політ був виконаний у суворій відповідності з міжнародними правилами використання повітряного простору. Російські літаки не відхилилися від маршруту сітки, а також не перетнули повітряний простір Естонії. Їхня траєкторія або їхній політ проходив над нейтральними водами Балтійського моря за 3 кілометри від острова», – стверджує він.





Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй провело екстрене засідання у відповідь на зухвале порушення Росією повітряного простору Естонії минулої п’ятниці.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин. За словами міністра закордонних справ балтійської країни Маргуса Цахкни, це четвертий раз від початку року, коли Росія порушує повітряний простір Естонії, але сьогоднішній випадок є «безпрецедентно зухвалим».

Міністерство оборони Росії заявило, що російські літаки не порушували повітряний простір Естонії і що три російські літаки виконали «запланований політ» з аеродрому Карелія до невизначеного аеродрому в Калінінградській області відповідно до міжнародного права.

НАТО назвало ці дії ще одним прикладом «безрозсудної поведінки Росії», а Євросоюз – «надзвичайно небезпечною провокацією». Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас зазначила, що це вже третє подібне порушення повітряного простору ЄС за кілька днів і ще більше загострює напруженість у регіоні.



