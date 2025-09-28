Зеленський: Росія використовує танкери для запуску дронів, що атакують країни Європи

Український президент Володимир Зеленський стверджує, що Росія використовує танкери, зокрема «тіньового флоту», для запуску дронів, що атакують європейські країни.

«Зараз є інформація від розвідки, що росіяни використовують саме танкери для запуску та управління дронами, які запускають проти європейських країн. Це ще одне свідчення, що Балтійське море та інші моря мають бути закриті для російських танкерів, щонайменше для тіньового флоту», – заявив він у своєму відеозверненні.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

НАТО посилює свою військову присутність у Балтійському морі, направляючи зенітний фрегат та додаткові розвідувальні засоби у відповідь на порушення російськими винищувачами повітряного кордону Естонії та низку проникнень дронів у повітряний простір Данії.

У Данії цього тижня сталася низка інцидентів з безпілотниками в Данії, які викликали перебої в роботі аеропортів і торкнулися військових об’єктів. Влада країни допустила можливість іноземного втручання, натякнувши на причетність Росії.

Росія категорично відкинула припущення про свою причетність. Посольство Росії в Копенгагені назвало «абсурдними» будь-які натяки на це, наголосивши, що не має стосунку до польотів дронів поблизу данських аеропортів.

Данське видання Ekstra Bladet писало, що під час інцидентів з невідомими дронами поряд із територіальними водами Данії перебував корабель Балтійського флоту ВМФ Росії «Олександр Шабалін».

У Данії почали обговорювати версію, згідно з якою база для дронів могла перебувати на судні. За інформацією Ekstra Bladet, данські збройні сили знали, що російський військовий корабель перебуває біля узбережжя острова Лангелан. Відстань від острова до порушених інцидентами дронами об’єктів становить від 70 до 270 кілометрів.

У Міноборони Данії заявили, що у ніч проти 28 вересня знову зафіксували кілька безпілотників невідомого походження, які пролітали поблизу військових об’єктів країни. Інших подробиць у відомстві не наводять.

Також 22 вересня дрони були помічені і поблизу аеропорту в Осло, що також призвело до тимчасового закриття повітряного простору.

Данія і Норвегія ведуть спільне розслідування, з’ясовуючи, чи ці інциденти пов’язані.



