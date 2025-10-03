Суд у Фінляндії вирішив, що не має юрисдикції переслідувати членів екіпажу судна «тіньового флоту» РФ

Районний суд у столиці Фінляндії Гельсінкі вирішив, що Фінляндія не має юрисдикції для судового переслідування капітана танкера Eagle S Давіта Вадачкорії та двох його помічників, яких звинувачували в пошкодженні підводних кабелів у Балтійському морі. Про це 3 жовтня пише фінське видання Yle.

На тому, що Фінляндія не має юрисдикції у цій справі, наполягали адвокат судновласника та самі обвинувачені. Суд погодився з цією позицією і ухвалив, що кримінальна юрисдикція у справі про пошкодження кабелів у Фінській затоці належить або державі прапора судна, або судам країн громадянства обвинувачених.

За рішенням суду, фінська держава має сплатити судові витрати моряків, які становлять приблизно 195 тисяч євро.

Сторона обвинувачення наполягала, щоб Вадачкорія та його помічники Роберт Егізарян і Сантуш Кумар Чаурасія були засуджені щонайменше до 2,5 року безумовного позбавлення волі.

У Балтійському морі впродовж останніх років були неодноразово пошкоджені телекомунікаційні й енергетичні кабелі.

Танкер Eagle S, який ходить під прапором Островів Кука і, за низкою повідомлень, належить до російського «тіньового флоту», за допомогою якого Москва обходить санкції на нафту, що експортується, зараз перебуває під арештом у Фінляндії. Ймовірно, саме якір цього судна перерізав кабель Estlink 2, що з’єднує Естонію і Фінляндію.

Президент Фінляндії Александр Стубб стверджував, що обрив кабелю, ймовірно, був саботажем, влаштованим Росією.

19 січня 2025 року видання The Washington Post написало з посиланням на високопоставлених представників США і країн ЄС, що розвідувальна спільнота поступово приходить до висновку, що пошкодження кабелів якорями комерційних суден не були результатом навмисних дій за вказівкою Москви. За повідомленням, наявні докази на даний момент нібито свідчать про те, що кабелі були пошкоджені через недосвідченість екіпажів суден, що погано обслуговуються.

Офіційно в бюро розслідувань Фінляндії заявили, що розслідування продовжується і робити висновки зарано.