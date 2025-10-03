Судно тіньового флоту, затримане раніше Францією, продовжило рух

Танкер Boracay під прапором Габона, який, за повідомленнями, належить до російського так званого тіньового флоту, 3 жовтня продовжив рух від узбережжя Франції в напрямку Суецького каналу – після того, як його на деякий час затримали французька влада. Капітан, який раніше був затриманий, очевидно, повернувся на борт судна. Про це повідомляють France Presse та Le Figaro. Агенство посилається на дані моніторингових сайтів та власне джерело. Офіційно про те, що судно більше не є затриманим, не повідомлялося.

Танкер був зупинений французькими кораблями в протоці Ла-Манш у суботу, 27 вересня. Повідомлялося про затримання капітана та першого помічника. Увечері 2 жовтня танкер вийшов із порту Сен-Назер і зараз рухається вздовж західного узбережжя Франції на південь своїм заявленим маршрутом до Індії, імовірно з вантажем нафти з Росії.

Капітан, який є громадянином Китаю, та його помічник перебувають на борту. Раніше повідомлялося, що їм наказано в лютому з’явитися до суду у Франції за звинуваченням у непокорі розпорядженням влади.

Прокуратура Франції раніше заявила, що судно було затримане через те, що його команда не відповідала на запити влади і відмовлялася співпрацювати. Кілька ЗМІ повідомляли, що судно підозрюють у можливій причетності до запуску безпілотників над Данією наприкінці вересня. Офіційно це не підтверджувалося.