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Сибіга: близько 70% тіньового флоту з російською нафтою проходить Балтійським морем

За словами Андрія Сибіги, санкції повинні «бути нищівними, вони повинні руйнувати російську економіку».
За словами Андрія Сибіги, санкції повинні «бути нищівними, вони повинні руйнувати російську економіку».

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав посилювати санкції проти Росії – про це він заявив на спільній пресконференції з польським колегою Радославом Сікорським у Польщі, передає пресслужба МЗС 1 серпня.

За словами Сибіги, санкції повинні «бути нищівними, вони повинні руйнувати російську економіку».

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Він також згадав про протидію тіньовому флоту, який використовується для обходу обмежень на російську нафту:

«Близько 70% потоку тіньового флоту, який транспортує російську нафту, проходить Балтійським морем. Україна активно працює, щоб накласти санкції на підприємства, які безпосередньо залучені в імпорт російської нафти тіньовим флотом», – заявив він.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Росія все активніше використовує такі судна, що відрізняються непрозорою структурою володіння і сумнівними страховками. Європейські країни неодноразово звинувачували ці судна у створенні екологічних ризиків і пошкодженні підводної інфраструктури, зокрема енергетичних і телекомунікаційних мереж.


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