Сибіга: близько 70% тіньового флоту з російською нафтою проходить Балтійським морем

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав посилювати санкції проти Росії – про це він заявив на спільній пресконференції з польським колегою Радославом Сікорським у Польщі, передає пресслужба МЗС 1 серпня.

За словами Сибіги, санкції повинні «бути нищівними, вони повинні руйнувати російську економіку».

Читайте також: Міністри країн Люблінського трикутника домовилися готувати зустріч президентів у Києві

Він також згадав про протидію тіньовому флоту, який використовується для обходу обмежень на російську нафту:

«Близько 70% потоку тіньового флоту, який транспортує російську нафту, проходить Балтійським морем. Україна активно працює, щоб накласти санкції на підприємства, які безпосередньо залучені в імпорт російської нафти тіньовим флотом», – заявив він.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Росія все активніше використовує такі судна, що відрізняються непрозорою структурою володіння і сумнівними страховками. Європейські країни неодноразово звинувачували ці судна у створенні екологічних ризиків і пошкодженні підводної інфраструктури, зокрема енергетичних і телекомунікаційних мереж.



