Сибіга привітав позицію Трампа щодо РФ і закликав «консолідувати єдиний санкційний кулак»

Позиція президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо Росії є «реалістичною та твердою» з огляду на відмову Кремля від мирних зусиль, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга 29 липня.

«Путін відкидає припинення вогню, уникає зустрічі лідерів та затягує війну. Він припинить терор лише тоді, коли ми зламаємо хребет його економіки, яка вже має системні проблеми, а також позбавимо його воєнний бюджет фінансування», – йдеться в коментарі міністра.

На думку Сибіги, Сполучені Штати, Європа та «Група семи» мають достатньо сил до цього. Він закликав до максимальної синхронізації санкцій проти Росії:

«Зараз слушний момент. Настав час консолідувати єдиний і сильний санкційний кулак і вдарити по воєнному бюджету Росії з усією силою».





Голова МЗС нагадав про нещодавню заяву російських чиновників про те, що Росія самотужки воює проти всього Заходу. Ймовірно, йдеться про слова російського міністра закордонних справ Лаврова, який днями заявив, що «вперше в історії» Росія веде таку боротьбу, нібито не маючи союзників.

На думку Сибіги, така риторика потрібна Кремлю, щоб пояснити своєму населенню, чому Росія досі не досягла жодної стратегічної цілі у своїй повномасштабній війні проти «набагато меншої України протягом уже понад трьох років».

«Але якщо вони вважають себе героями, які самотужки протистоять усьому Заходу, то нехай відчують консолідовану силу всього Заходу та максимальний санкційний тиск», – запропонував він.

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Міністр зазначив, що Україна узгоджує свої національні санкції із санкціями союзників та спільно із партнерами вживає заходи, щоб усунути лазівки для обходу санкцій.

«У наступні тижні має відбутися максимальна синхронізація санкцій усіх партнерів проти Росії, щоб збільшити вартість війни для агресора. Ми активно працюємо з партнерами для досягнення цієї мети», – додав Сибіга.

Президент Володимир Зеленський 27 червня увів у дію рішення РНБО про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу й інших учасників «Групи семи» на Росію й пов’язані держави.





28 липня Трамп заявив, що він «дуже розчарований» Путіним і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори, оскільки, на його думку, «він уже знає відповідь» на його пропозиції і те, що станеться. Трамп заявив, що він встановлює новий термін приблизно «від 10 до 12 днів від сьогодні (28 липня – ред.)».

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв після цього заявив, що такі слова президента США наближають його до війни з РФ.



