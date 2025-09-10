Як Білорусь розбудувала свої військові бази після 2022 року: журналісти опублікували мапу

Протягом 2022-2025 років Білорусь модернізувала свої військові об’єкти, а також нині добудовує дві нові бази безпосередньо поблизу українського кордону, одна з яких, згідно з оцінками військових експертів, може бути місцем для зберігання російської балістичної ракети «Орешник». Про це свідчать знімки білоруської території з супутника Planet Labs, десятки яких проаналізували журналісти «Схем» (Радіо Свобода) у співпраці з колегами з білоруської служби Радіо Свобода та естонських видань Delfi та Eesti Ekspress.

На основі цих супутникових фото та відкритих даних журналісти створили мапу військових об’єктів Білорусі, до якої увійшли як повністю нові, так і модернізовані старі військові бази та полігони, які будуть використовуватись під час спільних з Росією навчань «Захід-2025», що пройдуть з 12 по 16 вересня.

До мапи військових об’єктів Білорусі увішли також модернізовані аеродроми, які у 2022 році армія РФ активно використовувала для розміщення своїх гелікоптерів, винищувачів, десантно-транспортних і радіолокаційних літаків. Зокрема, це «Лунинець» (Берестейська область), «Ліда» (Гродненська область), «Барановичі» (Берестейська область), «Зябровка» (Гомельська область), «Мачулищі» (Мінська область). Відповідно до супутникових фото, на території цих аеродромів побудували ангари для винищувачів, відремонтували злітні смуги, модернізували радіолокаційні системи, а також розгорнули додаткові фортифікації в місцях зберігання паливно-мастильних матеріалів.

На мапі, створеній журналістами, також позначені розбудовані за останні три роки військові частини, де розміщені «Іскандери», а також полігони, де, ймовірно, будуть проходити спільні з Росією навчання – «Захід-2025». Це зокрема, «Борисовський», «Лепельський» та «Лосвідо». На супутникових знімках, зроблених на початку вересня, на полігонах видно вантажно-транспортну військову техніку, якою можуть перевозити особовий склад, та численні намети для військових.

Аналізуючи фото з Planet Labs, журналісти звернули увагу на два нових об’єкти біля кордонів з Україною.

Перший – секретна військова база, яку експерти називають «стратегічною» у військовому плані для білоруської влади та припускають, що тут може бути розміщений російський балістичний ракетний комплекс «Орешник». Вона розташована на південь від Мінська, на території колишньої радянської бази «Військовий табір №25 «Павлівка», де раніше дислокувався Слуцький 306-й ракетний полк стратегічного призначення. Згодом, після розпаду СРСР, ця радянська база була повністю зруйнована.

Другий обʼєкт – ймовірно, майбутня військова база – на околиці міста Гомель, всього у 30 кілометрах від кордонів України. З кінця 2023-го на ділянці розчистили територію, вирубали дерева. Свіжі супутникові знімки свідчать, що там наразі активно зводять інфраструктуру: на фото за 4 вересня видно численну будівельну техніку.

На території також вже розпочате будівництво фундаментів декількох будівель, через ліс прокладають нову дорогу та розчищають територію від дерев на кількох сусідніх локаціях, в одній з яких, згідно з інформацією про земельну ділянку з кадастру, мають створити учбово-тактичне поле для тренувань.

У державних тендерах та кадастрах об’єкт позначено як «військове містечко в Гомельській області з навчально-тактичним полем». У білоруських медіа повідомляли, що на його території буде плац, казарми та їдальня на 680 посадкових місць.

Розміри та інфраструктура цього містечка відповідають розмірам наявних військових баз у Білорусі, тобто там потенційно зможе розміститись військова бригада середньою чисельністю близько трьох тисяч осіб.

Наразі немає офіційної інформації про те, який саме підрозділ там буде базуватись. Але наприкінці травня 2022 року, вже після того, як російська армія зазнала поразки і повністю вийшла з Київської області, Олександр Лукашенко наказав створити в Білорусі новий підрозділ військ – Південне оперативне командування. Його задачею стала охорона білоруського кордону від нібито загроз з боку України.

Для «посилення південної ділянки» білоруська влада створила нове формування – 37-му окрему десантно-штурмову бригаду Сил спеціальних операцій Білорусі, яка «буде розміщуватись у Гомельській області». Ймовірно, нова база може бути саме для цього підрозділу.

Польський військовий експерт Конрад Музика у коментарі білоруській службі Радіо Свобода, оцінюючи нове будівництво, каже:

«Загалом не так вже й дивно, що вони будують нові бази, розширюють військові об’єкти тощо. Вони хочуть підготуватися. Тобто, враховуючи, що Лукашенко допоміг Росії вторгнутися в Україну, і досі немає єдиного розуміння, що чекає на Україну в майбутньому, Лукашенко, ймовірно, стурбований будь-якими потенційними військовими наслідками війни в Україні для Білорусі. Але я не думаю, що Білорусь в цілому орієнтована на наступ. Білорусь не має ресурсів для створення армії, яка б загрожувала Україні чи Польщі. Але найбільшою відмінністю того, що там (на півдні Білорусі – ред.) відбувається, порівняно з іншими частинами країни, є присутність російських військ. З того, що нам відомо, росіяни мають там зенітно-ракетні установки. Вони постійно перебувають у стані підвищеної готовності і патрулюють повітряний простір з землі на випадок використання дронів або раакет для атак на цілі в Білорусі. І я думаю, що вони залишаться там ще досить довго».

«Захід-2025» – це стратегічні російсько-білоруські військові навчання, заплановані на 12–16 вересня. Це перші навчання під кодовою назвою «Захід», організовані після початку повномасштабної війни проти України. Основна частина навчань відбувається в центральній частині Білорусі. Офіційно в них беруть участь близько 13 тисяч осіб, але – за різними західними джерелами – насправді може бути до 150 тисяч. Офіційна мета навчань – перевірка готовності російської та білоруської армій до оборони території обох країн. Водночас, на думку Заходу, навчання насправді мають на меті нарощування наступальних можливостей обох армій.

В українському МЗС 22 серпня застерегли Мінськ від провокацій під час навчань.

Також стало відомо, що Польща закриє кордон із Білоруссю в ніч із 11 на 12 вересня, про це оголосив прем'єр-міністр Дональд Туск. Також будуть закриті залізничні переїзди.