У США закрили справу про стягнення з Росії 50 млрд дол на користь колишніх акціонерів ЮКОСа

Апеляційний суд американського округу Колумбія виніс рішення про припинення, за клопотанням Росії, справи за позовом колишніх акціонерів нафтової компанії ЮКОС, які вимагали стягнення з Росії 50 мільярдів доларів.

«Клопотання задоволене, справа закрита», – йдеться у постанові суду.

ЮКОС – колись найбільша нафтова компанія Росії – зазнала банкрутства у 2006 році після того, як її засновник Михайло Ходорковський став обвинуваченим у кримінальній справі про розкрадання та несплату податків. Більшість активів ЮКОСа перейшла до національної компанії «Роснефть».

До суду звернулися колишні акціонери ЮКОСа – Hulley Enterprises, Yukos Universal та Veteran Petroleum, які входили до Group Menatep Limited. Вони володіли 70% ЮКОСа та втратили гроші при його банкрутстві.

Раніше справа розглядалася у Нідерландах, де у 2014 році третейський суд у Гаазі задовольнив клопотання колишніх акціонерів нафтової компанії, проте це рішення у 2021 році скасував Верховний суд країни.

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Скасування рішення суду нижчої інстанції пояснювалося процедурними питаннями. При цьому зазначалося, що аргументи Росії про те, що міжнародні зобов’язання були неправильно тлумачені в Гаазі, є неспроможними, як і позиція Москви, що нідерландські суди не мають юрисдикції в цьому питанні.

У грудні 2020 року Конституційний суд Росії фактично ухвалив, що країні не обов’язково виплачувати ці гроші.

Нині всі виконавчі провадження проти Росії, ініційовані ексакціонерами ЮКОСа, призупинені чи припинені повністю.