Суд у Нідерландах скасував рішення про виплату Росією 50 млрд дол акціонерам ЮКОСа

Верховний суд Нідерландів скасував рішення про виплату Росією 50 мільярдів доларів компенсації колишнім акціонерам нафтової компанії ЮКОС. Виплату було присуджено їм у 2014 році арбітражним судом у Гаазі. Справа скерована на новий розгляд до суду в Амстердамі.

Колись найбільша нафтова компанія Росії зазнала процедури банкрутства у 2006 році після того, як її засновник Михайло Ходорковський став обвинуваченим у кримінальній справі про розкрадання та несплату податків.

Більшість активів ЮКОСа перейшла до національної компанії «Роснефть». Колишні акціонери ЮКОСа звернулися до Постійної палати третейського суду – міжнародного арбітражу в Гаазі, намагаючись повернути кошти.

У 2014 році арбітраж у Гаазі зобов'язав Москву виплатити акціонерам рекордні 50 мільярдів доларів, визнавши російську державу винною у порушенні міжнародних зобов’язань через дії, що призвели до банкрутства ЮКОСа. Росія згодом протягом семи років намагалася оскаржити цей вердикт у різних нідерландських судових інстанціях.

У рішенні Верховного суду скасування рішення суду нижчої інстанції пояснюється процедурними питаннями. При цьому наголошується, що аргументи Росії про те, що міжнародні зобов’язання були неправильно витлумачені в Гаазі, є неспроможними, як і позиція Москви, що нідерландські суди не мають юрисдикції в цьому питанні.

Офіційна Москва дала зрозуміти, що не планує виплачувати гроші за будь-якого рішення судів. У грудні 2020 року Конституційний суд Росії фактично ухвалив, що країна не обов’язково має виплачувати ці гроші.