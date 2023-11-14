Фігурант справи про вбивство Політковської воює проти України – ЗМІ

Засуджений до 20 років увʼязнення у справі про вбивство журналістки «Нової газети» Анни Політковської Сергій Хаджикурбанов звільнився з колонії та воює в Україні, пише видання Baza.

За його даними, Хаджикурбанов погодився вирушити до зони бойових дій в обмін на дострокове звільнення наприкінці 2022 року.

Він розпочав службу на посаді командира відділення розвідки, але невдовзі дослужився до командира батальйону, розповіли джерела Baza, відзначивши швидке просування Хаджикурбанова.

Хаджикурбанов, відслуживши пів року (із увʼязненими, як неодноразово повідомляли різні джерела, укладають контракт саме на такий термін, обіцяючи потім видати офіційні документи про звільнення від покарання), продовжив контракт, заявили джерела Baza. Де і на якій посаді служить Хаджикурбанов, співрозмовникам Baza невідомо.

Анну Політковську вбили 7 жовтня 2006 року у підʼїзді її будинку в Москві. У справі про вбивство журналістки «Нової газети» загалом засудили шістьох осіб, вони отримали терміни від 11 років позбавлення волі до довічного увʼязнення.

Сергій Хаджикурбанов – колишній оперуповноважений Управління боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ) МВС Росії. За даними слідства, Хаджикурбанов організував стеження за Політковською.

Організатором убивства названий Лом-Алі Гайтукаєв, у 2014 році його засудили до довічного терміну, у 2017 році він помер у колонії. Племінника Гайтукаєва Рустама Махмудова суд визнав виконавцем злочину і також засудив до довічного увʼязнення. Замовника вбивства слідству встановити не вдалося.