Росія: закінчився термін давності у справі про вбивство Анни Політковської

7 жовтня 2021 року закінчився термін давності у справі про вбивство російської журналістки Анни Політковської.

Таким чином, замовники злочину, імена яких слідство досі не назвало, офіційно уникнули відповідальності, зазначає видання «Новая газета», де працювала Політковська.

«Слідство тягнуло до цієї дати, як могло, адже замовник – це політика. І, судячи з усього, велика політика», – написав заступник головного редактора газети Сергій Соколов.

Незважаючи на це, редакція видання має намір домагатися поновлення слідства у справі про вбивство Політковської і розкриття імені замовника.

Діти вбитої журналістки також як і раніше розраховують, що замовника злочину встановлять, повідомила адвокат Анна Ставицька. Питання про його звільнення від відповідальності за строками давності може вирішити тільки суд, наголосила юристка.

Правозахисниця і оглядач видання «Новая газета» Анна Політковська була авторкою критичних матеріалів про російську владу, про ситуацію в Чечні – перш за все про порушення прав людини. 7 жовтня 2006 року журналістку застрелили в ліфті її будинку в центрі Москви.

У справі про вбивство Політковської до довічного ув’язнення були засуджені Сергій Хаджікурбанов і Лом-Алі Гайтукаєв, який помер у колонії в червні 2017 року з невідомих причин. До різних термінів позбавлення волі засуджено ще трьох – Рустама, Ібрагіма і Джабраїла Махмудови.