Мустафа Джемілєв у день свого 80-річчя отримав звання Героя України 

Президент Володимир Зеленський присвоїв лідеру кримськотатарського народу, колишньому голові Меджлісу й народному депутату від «Європейської солідарності» Мустафі Джемілєву звання Героя України – про це йдеться в указі Зеленського від 13 листопада.

За документом, звання Джемілєву присвоєне «за визначний особистий внесок у становлення і розбудову незалежної Української держави, мужність і самовідданість у відстоюванні прав кримськотатарського народу, багаторічну плідну політичну та громадську діяльність».

Зеленський оприлюднив відео нагородження у своїх соцмережах. Він також привітав Джемілєва із 80-річчям, яке той відзначає сьогодні.

«Сильна, достойна, смілива людина. Життя, присвячене захисту волі народів. Побажав того, чого бажаємо ми всі: перемоги України та свободи для всіх частин нашої держави. І робимо все, щоб наблизити звільнення Криму», – прокоментував він.

Джемілєв, приймаючи нагороду, назвав її знаком моральної підтримки кримських татар, які живуть у російській окупації.

«Мені сьогодні вже 80 років, я впритул наблизився до кінця свого життєвого шляху. Але в мене на цій землі ще одна мрія: повернутися на свою батьківщину і бути похованим на своїй землі. І ваша тверда позиція стосовно нашої територіальної цілісності дає мені впевненість, що ця мрія обов’язково збудеться», – сказав він, звертаючись до Зеленського.

Мустафа Джемілєв за часів СРСР провів загалом 15 років в ув’язненні за свою дисидентську діяльність у складі кримськотатарського національного руху.

Після окупації Криму 2014 року російська влада заборонила йому в’їзд на півострів. У 2022 році російський суд заочно засудив його до 3 років ув’язнення. Українська сторона назвала переслідування політика «фарсом» і «політичним переслідуванням».