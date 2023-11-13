Радіопрограма «Донбас.Реалії» - у будні з 16:30 до 17:30. Без агресії і перебільшення. 60 хвилин найважливішої інформації про війну Росії проти України.
Випуски
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16:30, 13 листопада 2023
Поки ЗСУ тримають Авдіївку: Росія почала наступ на північ від Бахмута
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16:30, 10 листопада 2023
Лівобережжя Дніпра: ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка
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16:30, 09 листопада 2023
Росія захопила нові території на північ від Авдіївки, ЗСУ б'ються навпроти Херсона
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16:30, 08 листопада 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 07 листопада 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 06 листопада 2023
ЗСУ вразили новий носій «Калібрів» у Керчі, план Зеленського щодо війни