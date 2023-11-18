ОВА: війська РФ вчергове обстріляли Херсонщину – є поранений

Внаслідок чергового обстрілу Херсонщини у суботу вчергове поранено цивільну людину, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

«Росіяни вдарили по Велетенському Білозерської громади. Близько 13:20 ворог обстріляв будівлю підприємства з артилерії. Постраждав 56-річний чоловік. В нього діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та ноги. Зараз потерпілий знаходиться у хірургічному відділені лікарні», – йдеться у Telegram-повідомленні.

Раніше влада заявляла, що за минулу добу через обстріли військ РФ в Херсонській області загинула людина, троє зазнали поранень.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.