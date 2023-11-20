Україну атакують «шахеди», тривога оголошена переважно на заході

У ніч із 20 на 21 листопада російські військові розпочали чергову атаку з використання іранських безпілотників типу «Шахед», повідомляють Повітряні сили України.

Станом на 0:55 21 листопада тривога триває в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській областях.

«Група «Шахедів» у напрямку Старокостянтинова! Група «Шахедів» поблизу Шепетівки на Хмельниччині та Коростеня на Житомирщині! Залишайтеся в укриттях!» – закликали в Повітряних силах ЗСУ.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.