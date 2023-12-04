Авдіївка: Росія вже спалює резерви, які тримала для інших цілей

Американський Інститут вивчення війни у звіті 3 листопада повідомив, що армія Росії трохи просунулась на північ від Авдіївки – на захід від залізниці біля села Степове. Аналітики послалися на відео, опубліковане та нібито геолоковане російськими «воєнкорами». Ще одні кадри, як стверджують «міблогери» РФ, свідчать просування загарбників біля Первомайського на південний захід від Авдіївки.

Аналітики звернули увагу на слова голови військової адміністрації міста Віталія Барабаша про те, що агресор відкрив два нові напрямки наступу - з промзони на південний схід від міста та з передмістя Донецька Спартака, щоб відволікати увагу ЗСУ від напрямів основних ударів. За його словами, армія Росії чекає на покращення погоди, щоб знову кинути в бій важку техніку.

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За даними українського Генштабу, за 3 грудня ЗСУ відбили 21 атаку агресора на Авдіївку з усіх боків – це третина від загальної кількості штурмів російських сил у всіх напрямках.

Того ж дня командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив про нову активізацію армії Росії навколо міста – після відносного затишшя завдовжки у кілька днів.

Проєкт DeepState зазначив 3 грудня, що найважча ситуація – на північному фасі Авдіївки, Кремль тут атакує, спираючись на окуповану Красногорівку. Аналітики нагадали, що президент РФ Володимир Путін наказав захопити місто до 4 листопада – і тепер Росія спалює в наступі на Авдіївку свої резерви, призначені для інших цілей.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Головні питання випуску:

Для чого Росія тримала резерви, які тепер змушена кинути на Авдіївку?

На що буде здатна армія агресора взимку, якщо Сили оборони ще місяць протримають місто і завдаватимуть загарбникам таких втрат?

І чи дасть нова хвиля бронетехніки на фронті результат для армії Росії?