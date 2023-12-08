У Генштабі ЗСУ заявляють про майже тисячу вбитих військових РФ за добу

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 337 220 своїх військових, зокрема, 990 – за останню добу, такі дані станом на ранок 8 грудня навів Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, у Генштабі заявили про такі втрати РФ:

танки ‒ 5626 (вісім – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 10508 (+26)

артилерійські системи – 8057 (+12)

РСЗВ – 919

засоби ППО ‒ 605

літаки – 324

гелікоптери – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+20)

крилаті ракети ‒ 1571

кораблі /катери ‒ 22

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 10591 (+30)

спеціальна техніка ‒ 1159 (+3)

Україна і Росія майже не дають офіційної інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку.