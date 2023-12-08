В Україні оголошена масштабна повітряна тривога, летять ракети

Після 6:30 8 грудня в багатьох областях сходу, півночі і центру України оголошена повітряна тривога.

«Увага! Імовірні пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних та східних областях – 06.30. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!» – повідомили зранку Повітряні сили ЗСУ.

Згодом, о 6:50, Повітряні сили оприлюднили таке оголошення: «Перша група ракет у Харківській області в напрямку Дніпропетровщини (Дніпро/Павлоград). Курс може змінюватись».

Станом на 7:00 повітряна тривога триває в Києві і Київській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Сумській областях (в окупованому Криму та на Луганщині небезпека триває постійно).

Влада рекомендує прослідувати в укриття цивільного захисту.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.