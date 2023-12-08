Ударами по Зміїному Росія хоче показати свій контроль у Чорному морі – британська розвідка

Сили РФ вдаються до «ризикованих ударних операцій» на острові Зміїний, аби «продемонструвати свій вплив та контроль у Чорному морі», йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Розвідники кажуть, що 5 грудня російський тактичний бомбардувальник Су-24М ВМС Росії, ймовірно, був збитий українською ракетою «земля-повітря» над північно-західною частиною Чорного моря у районі острова Зміїного.

«Екіпаж бомбардувальника із двох осіб, ймовірно, загинув, а розташування та умови операції зробили б пошуково-рятувальну місію «надзвичайно складною» для РФ», – йдеться у зведенні.

Експерти розвідки зазначають, що з літа 2023 року «Росія продовжує виконувати ударні операції по острову, навіть якщо це пов’язано із високим рівнем ризику для екіпажів».

На думку аналітиків, «це спричинено прагненням Росії продемонструвати свій вплив та контроль у Чорному морі, оскільки Зміїний став символом українського опору».

«Попри те, що обидві сторони продовжують зазнавати регулярних втрат бойової авіації, українська система ППО продовжує суттєво обмежувати ефективність російської тактичної авіації», – вважають у розвідці Британії.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, від 24 лютого 2022 року Росія у війні проти України втратила 323 літаки. Москва про втрати своєї військової техніки не повідомляє.