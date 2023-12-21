Міненерго: після падіння уламків дрона знеструмлювалася повітряна лінія на Полтавщині

У Полтавській області через падіння уламків дрона напередодні знеструмлювалася повітряна лінія 35 кВ, яка живить побутових споживачів, на ранок усі вони – зі світлом, повідомило 21 грудня Міністерство енергетики України.

Крім того, у Міненерго повідомили про відсутнє електропостачання в деяких населених пунктах через негоду і бойові дії. Зокрема, на Донеччині через негоду без напруги залишаються 59 населених пунктів, через бойові дії – 137, на Харківщині через негоду без напруги – 21 населений пункт (близько 11,2 тисячі клієнтів), внаслідок бойових дій знеструмлені 16,2 тисячі споживачів. Також через бойові дії на Харківщині був пошкоджений газопровід.

На Дніпропетровщині внаслідок бойових дій знеструмлювали 5,9 тисячі споживачів, через технічні причини – 238 абонентів. На ранок залишається без світла 1,7 тисячі точок обліку, кажуть у міністерстві. Через бойові дії тут також пошкоджений газопровід – є відключені абоненти, йдеться в повідомленні.

У Запорізькій області, за даними Міненерго, в результаті бойових дій без електроенергії залишається 63 населених пункти – близько 26 тисяч абонентів, на Миколаївщині знеструмлювались майже 500 споживачів, на ранок усі – зі світлом.

На Сумщині через технічні причини вимикалися 13 населених пунктів (2,6 тисячі користувачів), на ранок з урахуванням бойових дій залишаються знеструмленими 69 населених пунктів – 5,5 тисячі точок обліку.

У Херсоні всього знеструмлені понад 14 тисяч клієнтів. В області залишаються без напруги внаслідок бойових дій 45 населених пунктів (близько 26 тисяч точок обліку). На Чернігівщині внаслідок бойових дій знеструмлені 14 населених пунктів – 1,2 тисячі споживачів.

При цьому в Міненерго наголосили, що ситуація в енергосистемі – стабільна і контрольована, «застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається».

Раніше голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький припускав, що на енергосистему чекають ще один-два потенційно напружені тижні, а ближче до нового року споживання спадатиме і буде легше впоратись із забезпеченням енергопостачання.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року здійснювали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Україна очікує ймовірних російських атак і цього опалювального сезону. Поки що масованих атак РФ по українській енергоінфраструктурі не було.

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