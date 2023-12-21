17-річний українець загинув у Польщі в ДТП

Удосвіта 21 грудня неподалік пункту пропуску Гребенне – Рава-Руська мікроавтобус з українцями в’їхав у припарковану вантажівку, яка чекала в черзі на перетин кордону з Україною. В результаті аварії загинув неповнолітній пасажир, ще вісім людей потрапили до лікарні. Українці поверталися з Польщі на свята додому.

За кермом мікроавтобуса була водійка, громадянка України. Після обстеження в лікарні її затримала поліція для проведення процесуальних дій. Відомо, що вона була твереза. Так само був тверезий водій вантажівки.

Постраждалі отримали медичну допомогу, всі вони в задовільному стані і, скоріш за все, завтра повернуться додому. Про це Радіо Свобода повідомив генеральний консул України в Любліні Олег Куць.

«Ми зараз співпрацюємо з українським міністерством інфраструктури і Укртрансбезпекою, щоб зʼясувати всі деталі щодо перевізника – чи був дозвіл на перевезення, чи мікроавтобус був придатний для пасажирських перевезень. Це було вдосвіта, темно, погані погодні умови і багатокілометрові черги вантажівок, які чекають на перетин кордону через блокаду – все це, на мою думку, збільшує ризики і загрози для водіїв», – додав консул.

Генеральне консульство в Любліні висловлює співчуття родині загиблого. Також українські дипломати відзначають польську поліцію та лікарів за оперативне реагування.