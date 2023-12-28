Світ у 2023 році. Важливіші події у фотографіях

24 Микола (41 рік) та його сім'я їдуть у селі Довгенькена Харківщині, 15 липня 2023 року. Микола приїхав до зруйнованого родинного будинку своєї сестри, щоб забрати рештки пасіки, пошкодженої активними бойовими діями під час масштабного вторгнення Росії в Україну. Його власний будинок у сусідньому селі Краснопілля також був зруйнований під час бойових дій, і він був змушений переїхати з родиною до Хрестища, де він тримає бджіл і сподівається одного дня повернутися додому. Російські війська розпочали масштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Загалом війна триває з лютого 2014 року. (EPA-EFE/OLEG PETRASYUK)