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Світ у 2023 році. Важливіші події у фотографіях
59 хвилин тому
На цих світлинах показані деякі з подій, які визначили 2023 рік.
1
Бойовики «Талібану» перевіряють місце вибуху біля міністерства внутрішніх справ у Кабулі, Афганістан, 1 січня 2023 року. Бомба вибухнула біля контрольно-пропускного пункту у військовому аеропорту Кабулу в неділю вранці, вбивши і поранивши кількох людей, повідомив представник «Талібану», і це був перший вибух із жертвами в Афганістані в 2023 році. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)
2
Карикатура на президента Франції Емманюеля Макрона під час акції протесту проти французького журналу Charlie Hebdo за перевидання карикатур, що нібито ображають верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї. Біля посольства Франції в Тегерані, Іран, 8 січня 2023 року. (West Asia News Agency/Majid Asgaripour)
3
Україна. Зруйновані російськими обстрілами будинки біля підірваного мосту через річку Сіверський Донець у звільненому від армії РФ селі Богородичне на Донеччині..13 січня 2023 року. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
4
Відходи плавають у річці Дріна поблизу Вишеграда, Боснія, 20 січня 2023 року. Тонни відходів, що скидаються на погано облаштовані прибережні сміттєзвалища або безпосередньо в річки у трьох країнах Західних Балкан, накопичуються в сезон високої води взимку і навесні на сході Боснії. (AP Photo/Armin Durgut)
5
Жінка зупинилася біля меморіалу під час вшанування пам'яті жертв стрілянини в студії бальних танців «Стар» 23 січня 2023 року в Монтерей-Парк, штат Каліфорнія, США. Стрілець убив кількох людей попереднього дня пізно ввечері на тлі святкування Нового року за місячним календарем в американській громаді, де переважають американці азійського походження. (AP Photo/Ashley Landis)
6
Члени сім'ї жертви вибуху в мечеті плачуть під час акції протесту проти бойовиків після вибуху, скоєного терористом-смертником у поліцейському управлінні в Пешаварі 1 лютого 2023 року. Вибух у мечеті, в результаті якого того тижня загинула 101 людина – переважно поліцейські, на північному заході Пакистану, знову змусив місто, яке давно страждає від насильства, відчути напругу, кажуть його мешканці. (AFP/Abdul MAJEED)
7
Жінки біля зруйнованої будівлі після потужного землетрусу в районі Ельбістан, Кахраманмараш, Туреччина, 8 лютого 2023 року. Понад 9000 людей загинули і тисячі отримали поранення після двох потужних землетрусів, що сталися на півдні Туреччини і півночі Сирії 6 лютого. (EPA-EFE/SEDAT SUNA)
8
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден (ліворуч) проходять біля Михайлівського Золотоверхого собору. Київ, 20 лютого 2023 року. (REUTERS/Gleb Garanich)
9
Протестувальників з прапором Європейського союзу поливають водою з водомета під час сутичок з поліцією біля парламенту Грузії в Тбілісі 7 березня 2023 року. Грузинська поліція застосувала сльозогінний газ і водомети проти протестувальників, коли тисячі демонстрантів вийшли на вулиці грузинської столиці, щоб виступити проти суперечливого законопроєкту про «іноземних агентів». (Фото AFP)
10
Пораненого українського військовослужбовця вивозять з лінії фронту під Бахмутом на Донеччині, 23 березня 2023 року. (AFP/Aris Messinis)
11
Вигляд з висоти пташиного польоту на будинок без даху після торнадо, що пронісся над півднем і середнім заходом США, в місті Літл-Рок, штат Арканзас, 2 квітня 2023 року. (REUTERS/Cheney Orr)
12
Камери відеоспостереження на тлі портрета покійного верховного лідера Ірану аятоли Рухолли Хомейні на вулиці в Тегерані. Іран, 10 квітня 2023 року. За повідомленням Інформаційного іранського агентства (IRNA), департамент поліції Ірану 9 квітня оприлюднив заяву про те, що поліція посилює боротьбу з жінками, які не носять хустки на публіці, і що іранська поліція буде використовувати камери відеоспостереження і встановить нові смарт-камери в громадських місцях і на дорогах з метою контролю та ідентифікації. Протести в Ірані спалахнули після смерті Махси Аміні під вартою в поліції у вересні 2022 року, після того, як вона була затримана за нібито порушення закону про хіджаб. (EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH)
13
Росія. Шар вулканічного попелу на землі, автомобілях і будинках у Ключах, Усть-Камчатського району після виверження вулкана Шивелуч, одного з найбільших вулканів Камчатки. Виверження відбулось рано вранці 11 квітня 2023 року, яке лишило після себе шлейфи попелу, які розпорошились щонайменше на 20 км. Найближчий населений пункт – Ключі – розташований за 47 км на південний захід від вулкана. (Дмитро Мельников/Російська академія наук/ТАСС)
14
Квіти та іграшки покладають в памʼять жертв біля школи імені Владислава Рибнікара в Белграді, Сербія, 4 травня 2023 року. 13-річний підліток відкрив стрілянину у своїй школі в столиці Сербії. Він убив кількох однокласників і охоронця, перш ніж викликав поліцію і був заарештований. Кілька дітей і вчитель були госпіталізовані. (AP Photo/Darko Vojinovic)
15
Бойовик «Талібану» стоїть на варті, поки жінки чекають на отримання продовольчих пайків, розподілених групою гуманітарної допомоги. Кабул, Афганістан, 23 травня 2023 року. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)
16
Мігранти біля стіни на польсько-білоруському кордоні поблизу Біловежі, Польща, 28 травня 2023 року. (Аґнєшка Садовська/«Агенція виборча)
17
Солдати міжнародних миротворчих сил у Косові під проводом НАТО зіткнулися з етнічними сербами перед будівлею муніципалітету у Звечані, Косово, 29 травня 2023 року. Протести та сутички у Звечані розпочалися, оскільки напруженість у північному регіоні Косова, де більшість населення становлять етнічні серби, виникла після того, як після виборів, які бойкотувала сербська громада, мерами чотирьох міст стали етнічні албанці. (EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI)
18
Червона фарба на пам'ятнику радянській армії, який містить останки загиблих у Другій світовій війні, в Софії, Болгарія, 31 травня 2023 року. Пам'ятник облили червоною фарбою на знак підтримки українського народу у війні з Росією. (EPA-EFE/VASSIL DONEV)
19
7 червня 2023 року. Затоплені вулиці Херсону, після руйнування Каховської греблі. Жителі затоплених місць провели ніч на дахах будинків, й готувалися до другого дня паводку, оскільки влада попередила, що прорив дамби на Дніпрі продовжить вивільняти воду з гігантського водосховища. (AP Photo/Libkos)
20
На цій світлині, зробленій 20 червня 2023 року, Тазім Первейз. Мати мігранта Такіра Первейза, який зник безвісти після того, як перевантажений траулер перекинувся і затонув в Іонічному морі, плаче, тримаючи в руках фотографію свого сина в селі Бандлі, що в Кашмірі, підпорядкованому Пакистану. Жителі села дізнались новину про те, що 24 молодих місцевих жителі можуть бути серед сотень людей, які, як побоюються, потонули разом із грецьким човном, наповненим мігрантами. (AFP/Sajjad QAYYUM)
21
Люди охолоджуються у громадському фонтані, рятуючись від спеки в центрі Будапешта, Угорщина, 20 червня 2023 року. (EPA-EFE/Zoltan Balogh)
Літо 2023 року названо найспекотнішим за всю історію спостережень. Всесвітня метеорологічна організація оприлюднила дані, згідно з якими червень, липень і серпень 2023 року стали найспекотнішим тримісячним періодом за всю історію спостережень на всій Землі. Липень 2023 року був найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень, а серпень став другим найспекотнішим місяцем за всю історію.
22
Російський опозиційний лідер Олексій Навальний на екрані телевізора під час відеозв'язку, наданого Федеральною службою виконання покарань Росії з колонії в Мелехово Володимирської області, під час слухання у Верховному суді Росії в Москві. Росія, 22 червня 2023 року. Навальний подав позов, оскаржуючи тюремні правила, які, за його словами, дозволяють тюремникам позбавляти його канцелярського приладдя і ручок, порушуючи тим самим його право подавати на них скарги. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)
23
Представник громадськості спостерігає за тим, як апарат Chandrayaan-3 (Місяцехід-3) Індійської організації космічних досліджень (ISRO) на борту ракети-носія Mark-III Mission 4 (LVM3 M4) стартує з Космічного центру імені Сатіша Давана в Шріхарікоті, в південному штаті Андхра-Прадеш. Індія, 14 липня 2023 року. Індійське космічне агентство з бюджетом менше від 75 мільйонів доларів намагається висадити місяцехід на Місяць. (EPA-EFE/IDREES MOHAMMED)
24
Микола (41 рік) та його сім'я їдуть у селі Довгенькена Харківщині, 15 липня 2023 року. Микола приїхав до зруйнованого родинного будинку своєї сестри, щоб забрати рештки пасіки, пошкодженої активними бойовими діями під час масштабного вторгнення Росії в Україну. Його власний будинок у сусідньому селі Краснопілля також був зруйнований під час бойових дій, і він був змушений переїхати з родиною до Хрестища, де він тримає бджіл і сподівається одного дня повернутися додому. Російські війська розпочали масштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Загалом війна триває з лютого 2014 року. (EPA-EFE/OLEG PETRASYUK)
25
Мешканець у масці для підводного плавання розбризкує воду біля входу в будинок під час лісової пожежі в районі Лагонісі в Аттиці, Греція, 17 липня 2023 року. Внаслідок численних лісових пожеж у Греції загинули 28 людей, ще 75 отримали поранення (EPA-EFE/KOSTAS TSIRONIS).
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