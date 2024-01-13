Румунські фермери заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною – ДПСУ

У Румунії фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет», що навпроти українського «Порубне», йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

«На території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет». Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. Ускладнення руху може бути в обох напрямках», – зазначили прикордонники.

Водночас у ДПСУ кажуть, що станом на зараз «значної черги» з вантажних транспортних засобів в напрямку України не відмічається. На виїзд з України в «Є-черзі» зареєстровано 825 автомобілів.

«Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється у звичайному режимі»,– підкреслили українські прикордонники.

Раніше, із 23 листопада 2023 року на пункті пропуску Медика тривав протест польських фермерів. Вони пропускали лише кілька вантажівок на годину.

23 грудня до протестувальників на кордон приїхав міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський, який запевнив, що вимоги протестувальників виконають, відтак фермери призупинили страйк.

Утім, вже після Різдва і нового року, 4 січня фермери знову відновили блокаду пункту пропуску «Медика-Шегині» і обіцяли протестувати, доки польський уряд не підпише гарантію виконання їхніх вимог.