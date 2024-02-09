Прокуратура АРК повідомила про підозру капітану судна РФ за вивезення українського зерна та металу з Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя повідомила про підозру капітану судна ALFA M, яке, за даними Служби безпеки України, вивозило українське зерно та метал із портів Севастополя. Про це відомство повідомило 9 лютого.

«Встановлено, що протягом червня 2023 року російський капітан, керуючи судном ALFA M, здійснив 4 незаконні рейси на/з окупованої території півострова. Зокрема, заходи до закритого Севастопольського морського торговельного порту», – йдеться у повідомленні прокуратури АРК.

При цьому, за даними відомства, капітан, який є громадянином Росії, з метою приховання своїх дій періодично вимикав AIS – Автоматичну ідентифікаційну систему – та вносив до неї фіктивні відомості щодо курсу судна. Згідно з ними, воно нібито прямувало в порти РФ, а не в закриті морські порти окупованого Криму.

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За даними СБУ, йдеться про громадянина РФ Євгена Должнікова. Як йдеться в повідомленні служби, 12 червня 2023 року Должніков вивіз із Севастополя «6 500 тонн контрабандного металу», а за весь 2023 рік його судно вивезло «40 тисяч тонн краденого українського зерна з анексованого півострова до російського порту Кавказ».

Його дії кваліфіковані як порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України). Йому загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі. Сам Должников публічно цю ситуацію не коментував.

Російська влада публічно підтверджувала, що вивозить українське зерно з окупованих територій на анексований Кримський півострів. Російський голова Криму Сергій Аксьонов визнавав, що Росія продає українське зерно. Однак пізніше Аксьонов заявив, що у кримських портах не завантажують зерно для прямих поставок за кордон.