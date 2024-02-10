Блокування кордону: ДПСУ повідомила про відновлення руху вантажівок на одному з пунктів пропуску

Державна прикордонна служба України повідомила про відновлення руху вантажівок у пункті пропуску «Шегині-Медика».

Як повідомляє у телеграмі пресслужба ДПСУ, сьогодні о 11:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску «Шегині-Медика».

За даними прикордонників, на вʼїзд в Україну очікують 220 вантажівок. Оформлення та пропуск транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Державна прикордонна служба 9 лютого повідомила про ускладнений рух на трьох пунктах пропуску – «Медика – Шегині», «Гребенне – Рава-Руська» та «Дорогуськ-Ягодин» через протест польських фермерів. Вранці 10 лютого повідомлялося, що на території Польщі в черзі перебувають 1300 вантажівок.

Читайте також: Польські фермери розпочинають блокування кордону і страйк: місяць блокади

Напередодні посол України в Польщі Василь Зварич розповів, що польська сторона запевнила: повністю рух не блокуватимуть, зокрема, гуманітарні вантажі мають пропускати безперешкодно.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти Європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.