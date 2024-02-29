Туск після зустрічі з фермерами: Польща працюватиме над ембарго на агропродукцію з Росії й Білорусі

У Варшаві завершилася зустріч прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска із польськими фермерами, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода увечері 29 лютого.

Зустріч тривала близько чотирьох годин. За словами Туска, сторонам вдалося обговорити пропозиції протестувальників. Він назвав їх аргументованими, але зазначив, що деякі стосуються зміни сільськогосподарської політики Євросоюзу.

«Польський уряд, я точно особисто, і протестувальники маємо одну ціль – яким чином захистити польське фермерство, польський ринок, європейський ринок перед дуже несправедливими наслідками, на мою думку, нерозважливого рішення про лібералізацію торгівлі з Україною», – сказав він.

Він навів приклад фермерів Люблінського воєводства, які вирощують малину й для яких «конкуренція з боку України є вбивча». За його словами, виробники м’яких фруктів потребують допомоги.

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Голова польського уряду заявив, що Варшава хоче й буде продовжувати допомагати Україні, і всі учасники зустрічі погодилися, що пункти пропуску мусять бути «абсолютно безпечні і відкриті для транспортування військової та гуманітарної допомоги для України».

«Я не говорю про тих, хто приклеюється до фермерських протестів, тих політичних груп», – зазначив він.

Водночас Туск наполягає, що українське збіжжя не може надходити до Польщі без мита, «як така широка ріка». Він додав, що сторони домовилися підготувати вимоги від польського уряду про зміни в так званому «зеленому ладі», який об’єднує низку вимог щодо кліматичної нейтральності. За словами політика, майже всі положення цієї ініціативи, які стосуються фермерства, «є черговим ударом і мусять бути призупинені або відкликані, особливо зараз – в часі війни і безмитної торгівлі».

Окремо він згадав про плани запровадити ембарго на аграрну продукцію з Росії та Білорусі:

«Будемо спільно працювати над введенням ембарго на російську та білоруську агропродукцію. Це в голову не вкладається, що в часі війни, коли ми говоримо, що Україна має були обкладена якимось митом, щоб одночасно продукти російські і білоруські потрапляли до Європи зовсім без жодних обмежень. Це драматично впливає на ціни, зокрема, збіжжя в усій Європі».

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Іншою вимогою, яку підтримав Туск, було фінансування Євросоюзом транспортування збіжжя з європейських ринків до країн, які його потребують – за його словами, в Польщі близько 9 мільйонів тонн надлишку зерна.

Також прем’єр заявив, що обговорював закриття кордону з головою українського уряду Денисом Шмигалем і той нібито попередньо підтримав цей крок до вирішення ситуації на рівні Євросоюзу.

«Я говорив з прем’єром Шмигалем і він пропонував, що до часу вирішення проблеми на європейському рівні, що Україна є готова до закриття кордону – закриття кордону якщо йде мова про торгівлю, а не про допомогу військову чи гуманітарну. Тільки це буде таке альтернативне рішення, яке буде мати свої наслідки, бо буде двостороннє. Це не є сценарій-мрія, але, на жаль, маємо мати його на увазі також. Це якщо наші вимоги не матимуть відгуків в Брюсселі та ЄС, а також у Україні», – сказав він.

Раніше представники української влади заперечували домовленості про закриття кордону.

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Чи будуть тривати далі протести чи досягнута домовленість про припинення фермерського страйку, Дональд Туск не уточнив. Лише додав, що прозвітує про напрацювання наступного тижня, можливо, 5 або 7 березня. Тоді Туск хоче зустрітися з аграріями у подібному ж форматі. Також він не виключає, що наступного тижня можуть бути ухвалені різкіші рішення, якщо ситуація цього вимагатиме.

Перед зустріччю Туск припускав, що Польща, ймовірно, застосує заборону на агропродукцію з Росії за прикладом Латвії.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.